Amaralina: santa 'da aflição' surge em praia que jovem desapareceu

Em meio às buscas do jovem Lucas Santana, de 18 anos, que desapareceu após entrar no mar em Amaralina, familiares e o corpo de Bombeiros tiveram uma surpresa: a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que surgiu trazida pelas ondas, na beira do mar da praia. Além da imagem, um quadro da mesma santa também foi avistado pela equipe do Portal A TARDE.

No catolicismo, a santa é vista como a protetora dos aflitos e de todos aqueles que sofrem em necessidades espirituais e materiais, sendo considerada uma mãe que oferece amparo constante. A imagem dela é representada por uma figura melancólica, que carrega o menino Jesus nos braços e é cercada pelo Arcanjo Miguel.

As buscas desta segunda-feira, 8, foram encerradas por volta de 18h, sem novidade sobre o paradeiro do jovem. O trabalho continua nesta terça-feira, 9, a partir das 05h. Estão participando das buscas:

Corpo de Bombeiros

Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer)

Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba, junto com o irmão e não conseguiu retornar para a costa.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a tenente-coronel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, Patrícia Torreão, informou que a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de domingo, 7.

A tenente-coronel disse ainda que o mar está bem mexido devido aos ventos fortes e a chuva que atingiu a capital baiana nas últimas horas. Torreão reforçou que tem mantido contato frequente com a família e qualquer informação nova, colocará uma equipe à disposição.

Praia perigosa

O salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês contou ao Portal A TARDE, que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira.

"Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o Verão", acrescentou.