Apostadores de Cajazeiras levam prêmio milionário na Lotofácil da Independência

Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No último sábado, dia 6, ao menos 30 apostadores do bairro de Cajazeiras, em Salvador, ganharam um total de 4.293.824,70 no concurso 3480 da Lotofácil da Independência.

Um bolão, registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras, no bairro Fazenda Grande II, fez os participantes levarem pouco mais de R$ 143 mil cada.

No geral, os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23.

Bolão foi registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras | Foto: Divulgação

54 apostas dividem prêmio

A Lotofácil da Independência teve prêmio total de R$ 220 milhões, o maior da história. Segunda a Caixa Econômica Federal, 54 apostas acertaram os 15 números e ganharam R$ 4.293.824,84 cada.

O prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Caso não haja apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, conforme as regras do jogo.

Veja os outros vencedores: