Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SORTE SORRIU!

Apostadores de Cajazeiras levam prêmio milionário na Lotofácil da Independência

Bolão foi registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 10:25 h | Atualizada em 08/09/2025 - 10:57
Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro
Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro -

No último sábado, dia 6, ao menos 30 apostadores do bairro de Cajazeiras, em Salvador, ganharam um total de 4.293.824,70 no concurso 3480 da Lotofácil da Independência.

Um bolão, registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras, no bairro Fazenda Grande II, fez os participantes levarem pouco mais de R$ 143 mil cada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No geral, os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23.

Bolão foi registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras
Bolão foi registrado na lotérica do Shopping Cajazeiras | Foto: Divulgação

54 apostas dividem prêmio

A Lotofácil da Independência teve prêmio total de R$ 220 milhões, o maior da história. Segunda a Caixa Econômica Federal, 54 apostas acertaram os 15 números e ganharam R$ 4.293.824,84 cada.

O prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Caso não haja apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números, e assim sucessivamente, conforme as regras do jogo.

Leia Também:

"Não sairemos até encontrar", diz bombeiros sobre jovem desaparecido em Amaralina
Jovem desaparecido em Amaralina entrou pela praia da Pituba com o irmão
Temporada 2025 promete: Bahia vira destino quente dos grandes cruzeiros

Veja os outros vencedores:

  • 14 acertos - 9.661 apostas ganharam R$ 2.008,81
  • 13 acertos - 301.854 apostas ganharam R$ 35,00
  • 12 acertos - 3.539.490 apostas ganharam R$ 14,00
  • 11 acertos - 18.955.181 apostas ganharam R$ 7,00

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CAJAZEIRAS lotofácil Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro
Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro
Play

Vídeo: homem morre afogado em praia no Rio Vermelho

Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Lotofácil da Independência foi sorteada no dia 6 de setembro
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

x