Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na Avenida Paralela

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa - Foto: Lincoln Oriaj / Ag. A Tarde

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 8, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela, em Salvador.

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas e provocou um longo congestionamento na região. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas no local.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as circunstâncias do acidente. O tráfego segue lento na via enquanto o atendimento é realizado.

Acidente na ACM

Ainda nesta segunda-feira, 8, por volta das 14h, um outro acidente envolvendo três veículos terminou com um ferido na Av. Tancredo Neves, região do viaduto Nelson Dahia, também na capital baiana.

Na hora do acidente, o trânsito ficou congestionado, mas a via foi liberada horas depois