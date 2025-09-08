Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRÂNSITO CONGESTIONADO

Acidente entre carro e moto deixa dois feridos na Avenida Paralela

Colisão aconteceu nas proximidades do Parque de Exposições

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

08/09/2025 - 17:54 h
A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa
A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa -

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira, 8, na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Avenida Paralela, em Salvador.

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas e provocou um longo congestionamento na região. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas no local.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre as circunstâncias do acidente. O tráfego segue lento na via enquanto o atendimento é realizado.

Leia Também:

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves
Apostadores de Cajazeiras levam prêmio milionário na Lotofácil da Independência
"Não sairemos até encontrar", diz bombeiros sobre jovem desaparecido em Amaralina

Acidente na ACM

Ainda nesta segunda-feira, 8, por volta das 14h, um outro acidente envolvendo três veículos terminou com um ferido na Av. Tancredo Neves, região do viaduto Nelson Dahia, também na capital baiana.

Na hora do acidente, o trânsito ficou congestionado, mas a via foi liberada horas depois

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente avenida paralela Lauro de Freitas Salvador samu Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa
Play

Rodoviários bloqueiam Estação da Lapa em protesto após agressão a trabalhador

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa
Play

Explosão em churrascaria de Mar Grande deixa sete pessoas feridas

A colisão ocorreu no sentido Lauro de Freitas I Imagem ilustrativa
Play

"Meu filho depende de mim", desabafa motorista vítima de emboscada

x