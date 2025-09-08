Menu
SALVADOR

Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves

Por causa do ocorrido, o trânsito está congestionado na região

Isabela Cardoso e Jair Mendonça Jr.

Por Isabela Cardoso e Jair Mendonça Jr.

08/09/2025 - 15:14 h | Atualizada em 08/09/2025 - 17:55
Trecho da Ligação Iguatemi Paralela (LIP), em Salvador.
Trecho da Ligação Iguatemi Paralela (LIP), em Salvador.

Uma batida com três carros deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira, 8, nas imediações da Av. Tancredo Neves, região do viaduto Nelson Dahia, em Salvador.

Inicialmente, o Portal A TARDE apurou com a Transalvador que ocorreram duas mortes no acidente. No entanto, por volta das 17h30, o órgão confirmou que foi apeas uma pessoa ferida.

Por causa do ocorrido, o trânsito ficou congestionado na região, tanto sentindo centro, como no sentido Aeroporto. Na Av. Paralela, o engarrafamento se encontrava nas imediações do CAB.

Uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi enviada ao local para limpeza de óleo derramado na pista.

acidente av. tancredo neves Viaduto Nelson Dahia.

