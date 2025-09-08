SALVADOR
Batida com três carros deixa uma pessoa ferida na Av. Tancredo Neves
Por causa do ocorrido, o trânsito está congestionado na região
Por Isabela Cardoso e Jair Mendonça Jr.
Uma batida com três carros deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira, 8, nas imediações da Av. Tancredo Neves, região do viaduto Nelson Dahia, em Salvador.
Inicialmente, o Portal A TARDE apurou com a Transalvador que ocorreram duas mortes no acidente. No entanto, por volta das 17h30, o órgão confirmou que foi apeas uma pessoa ferida.
Por causa do ocorrido, o trânsito ficou congestionado na região, tanto sentindo centro, como no sentido Aeroporto. Na Av. Paralela, o engarrafamento se encontrava nas imediações do CAB.
Uma equipe da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) foi enviada ao local para limpeza de óleo derramado na pista.
