Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIMENTOS

Bahia é o principal mercado da Neoenergia no Brasil, diz VP

Solange Ribeiro marcou presença no segundo dia do 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade, nesta sexta-feira, 12

Cássio Moreira e Yuri Abreu

Por Cássio Moreira e Yuri Abreu

12/09/2025 - 16:07 h
Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro
Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro -

A vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro, afirmou nesta sexta-feira, 11, que a Bahia foi o estado que mais recebeu investimentos da empresa, em 2024, dentre os estados onde ela opera (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Distrito Federal e Bahia).

A executiva participou do segundo e último dia do 3º Congresso Direito e Sustentabilidade, realizado no Palacete Tira Chapéu, Centro Histórico de Salvador. O evento é realizado pelo IbradeS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável).

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ela, dos R$ 10 bilhões investidos na rede, R$ 3,5 bi foram aqui no estado. "É a nossa maior empresa, é uma parceria de quase 30 anos. A gente tem energia renovável aqui, tem hidroelétrica, temos eólicas. E temos a Coelba lógico, a distribuidora. Então, a Bahia é certamente nosso carro-chefe por tamanho, pela importância e pela relevância para o Brasil também", afirmou ela, ao Portal A Tarde.

Leia Também:

Deyvid Bacelar destaca potencial da Margem Equatorial para energia e desenvolvimento
João Roma destaca importância da Margem Equatorial
Desembargador do TJBA diz que não há mais processos de papel na corte

Projetos

Na oportunidade, ela comentou sobre os projetos desenvolvidos pela Neoenergia nos estados onde atua. Na Bahia, ela destacou uma iniciativa como a Escola de Eletricistas para Mulheres.

Além disso, citou uma parceria com a Iberdrola em um projeto chamado "Cargo to Nature", no sul da Bahia, para recuperar a Mata Atlântica.

"É um projeto junto com a Biomas, um projeto muito legal. 50 milhões de reais. Então, para a gente, a sustentabilidade está no nosso negócio, nós somos uma empresa de energia limpa, com uma importância muito grande da transição energética, quando a gente fala da POP, da rede de distribuição, da rede de transmissão para você trabalhar essa eletrificação da economia", finalizou Solange Ribeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

coelba IBRADES Neoenergia solange ribeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro
Play

Vídeo: explosão de grandes proporções assusta moradores de Valença

x