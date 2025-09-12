Bahia é o principal mercado da Neoenergia no Brasil, diz VP

Vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

A vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro, afirmou nesta sexta-feira, 11, que a Bahia foi o estado que mais recebeu investimentos da empresa, em 2024, dentre os estados onde ela opera (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Distrito Federal e Bahia).

A executiva participou do segundo e último dia do 3º Congresso Direito e Sustentabilidade, realizado no Palacete Tira Chapéu, Centro Histórico de Salvador. O evento é realizado pelo IbradeS (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável).

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ela, dos R$ 10 bilhões investidos na rede, R$ 3,5 bi foram aqui no estado. "É a nossa maior empresa, é uma parceria de quase 30 anos. A gente tem energia renovável aqui, tem hidroelétrica, temos eólicas. E temos a Coelba lógico, a distribuidora. Então, a Bahia é certamente nosso carro-chefe por tamanho, pela importância e pela relevância para o Brasil também", afirmou ela, ao Portal A Tarde.

Projetos

Na oportunidade, ela comentou sobre os projetos desenvolvidos pela Neoenergia nos estados onde atua. Na Bahia, ela destacou uma iniciativa como a Escola de Eletricistas para Mulheres.

Além disso, citou uma parceria com a Iberdrola em um projeto chamado "Cargo to Nature", no sul da Bahia, para recuperar a Mata Atlântica.

"É um projeto junto com a Biomas, um projeto muito legal. 50 milhões de reais. Então, para a gente, a sustentabilidade está no nosso negócio, nós somos uma empresa de energia limpa, com uma importância muito grande da transição energética, quando a gente fala da POP, da rede de distribuição, da rede de transmissão para você trabalhar essa eletrificação da economia", finalizou Solange Ribeiro.