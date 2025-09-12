João Roma destaca importância da Margem Equatorial

João Roma participou do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O presidente do PL Bahia e ex-ministro da Cidadania, João Roma, marcou presença no 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade, nesta sexta-feira, 12, no Centro Histórico de Salvador. O político será o mediador do painel Exploração da Margem Equatorial: Desafios e Oportunidades e comentou ao Grupo A Tarde sobre o tema.

"Esse painel que eu vou mediar é de um tema muito importante para o Brasil, que se trata justamente da questão da Margem Equatorial, da exploração de carboneto e de petróleo. É, sem dúvida, uma vocação e riqueza do Brasil, que precisa ser revertida para o desenvolvimento do nosso povo", disse o ex-ministro.

Roma também enfatizou a importância do congresso para o debate, ressaltando que ele contribui para gerar pressão pública para que o Executivo avance com o projeto.

"É realmente fundamental que eventos como esse ocorram para que a sociedade participe desse debate. Atualmente, existem três governadores favoráveis à questão, o Congresso Nacional é favorável, o governo federal também, todas as medidas apontam para que as coisas avancem, e simplesmente um departamento vai lá e diz que não pode avançar. Então, precisamos começar a discutir o Brasil com seriedade, sobre nossas potencialidades e o desenvolvimento do nosso povo", destacou Roma.

O que é a Margem Equatorial?

Ponto considerado estratégico para a exploração de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, a Margem Equatorial fica situada entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte. Foram meses de negociações até que a Petrobras conseguisse autorização para realizar uma simulação no litoral do Amapá, conduzida pelo Ibama, para planos de emergência em casos de acidentes, como derramamento de óleo.

Atualmente, a Petrobras já possui poços na região exploratória, mas só conta com autorização do Ibama para perfurar duas áreas no Rio Grande do Norte. O governo federal pressiona pela liberação das demais licenças.