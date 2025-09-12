TRABALHO SEMELHANTE À ESCRAVIDÃO
Trabalhadora doméstica é resgatada após 36 anos sem salário na Bahia
O resgate da emprega doméstica foi realizado pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT)
Por Leilane Teixeira
Uma trabalhadora doméstica de 46 anos foi resgatada em condições semelhantes à escravidão, nesta quinta-feira, 11, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima foi morar com a família empregadora ainda na infância, aos 10 anos de idade. Desde então, trabalhou sem receber salários, vivendo em situação degradante, submetida a jornadas exaustivas e sempre à disposição das necessidades da casa.
Além das tarefas domésticas, a mulher também fazia outras atividades:
- produzia comidas, doces e salgados para uma lanchonete anexa à residência, pertencente aos patrões
- fazia o atendimento ao público e cuidava da limpeza do estabelecimento.
Resgate
O resgate foi conduzido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, que retirou a empregada do local. Agora, são adotadas medidaspara garantir a reparação dos direitos trabalhistas e sua reinserção social.
Uma audiência com os empregadores está marcada para a próxima terça-feira, 16, quando deverá ocorrer o pagamento das verbas devidas.
A operação contou com a participação de uma procuradora do Trabalho, uma defensora pública da União, um servidor do MTE e apoio da Polícia Federal.
