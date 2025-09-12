Trabalhadora doméstica é resgatada após 36 anos sem salário na Bahia

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância - Foto: Foto: AFT

Uma trabalhadora doméstica de 46 anos foi resgatada em condições semelhantes à escravidão, nesta quinta-feira, 11, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima foi morar com a família empregadora ainda na infância, aos 10 anos de idade. Desde então, trabalhou sem receber salários, vivendo em situação degradante, submetida a jornadas exaustivas e sempre à disposição das necessidades da casa.

Além das tarefas domésticas, a mulher também fazia outras atividades:

produzia comidas, doces e salgados para uma lanchonete anexa à residência, pertencente aos patrões

fazia o atendimento ao público e cuidava da limpeza do estabelecimento.

Resgate

O resgate foi conduzido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, que retirou a empregada do local. Agora, são adotadas medidaspara garantir a reparação dos direitos trabalhistas e sua reinserção social.

Uma audiência com os empregadores está marcada para a próxima terça-feira, 16, quando deverá ocorrer o pagamento das verbas devidas.

A operação contou com a participação de uma procuradora do Trabalho, uma defensora pública da União, um servidor do MTE e apoio da Polícia Federal.