Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRABALHO SEMELHANTE À ESCRAVIDÃO

Trabalhadora doméstica é resgatada após 36 anos sem salário na Bahia

O resgate da emprega doméstica foi realizado pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT)

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/09/2025 - 20:19 h
Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância
Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância -

Uma trabalhadora doméstica de 46 anos foi resgatada em condições semelhantes à escravidão, nesta quinta-feira, 11, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima foi morar com a família empregadora ainda na infância, aos 10 anos de idade. Desde então, trabalhou sem receber salários, vivendo em situação degradante, submetida a jornadas exaustivas e sempre à disposição das necessidades da casa.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além das tarefas domésticas, a mulher também fazia outras atividades:

  • produzia comidas, doces e salgados para uma lanchonete anexa à residência, pertencente aos patrões
  • fazia o atendimento ao público e cuidava da limpeza do estabelecimento.

Leia Também:

TCM aprova contas do governo Elinaldo em Camaçari
Universidade terá mutirão de ajuda a microempreendedores
Joazeiro revela como Bahia pode liderar transição energética no Brasil

Resgate

O resgate foi conduzido pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, que retirou a empregada do local. Agora, são adotadas medidaspara garantir a reparação dos direitos trabalhistas e sua reinserção social.

Uma audiência com os empregadores está marcada para a próxima terça-feira, 16, quando deverá ocorrer o pagamento das verbas devidas.

A operação contou com a participação de uma procuradora do Trabalho, uma defensora pública da União, um servidor do MTE e apoio da Polícia Federal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direitos trabalhistas empregada doméstica exploração infantil lanchonete Ministério do Trabalho MTE poções resgate trabalho escravo vitória da conquista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância
Play

PEC da Blindagem: deputado baiano engrossa fila de arrependidos

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância
Play

Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego, a mulher foi morar com a família ainda na infância
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

x