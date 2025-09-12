TCM aprova contas do governo Elinaldo em Camaçari

Ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo - Foto: Divulgação | Assessoria

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM) aprovou as contas do ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), referentes ao ano de 2023. Agora, o ex-chefe do Executivo passa a ter todas as sete contas do seu governo aprovadas.

A decisão dos conselheiros foi motivo de comemoração para Elinaldo. Segundo ele, a medida é uma demonstração de que a sua gestão cumpriu com "responsabilidade" o dinheiro público.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Esse resultado é a prova de que sempre trabalhamos com compromisso, responsabilidade e zelo pela boa aplicação dos recursos públicos. A verdade sempre vence, e seguirei firme no propósito de trabalhar por Camaçari e pelo nosso povo”, disse o ex-gestor municipal.

Gestão fiscal e desenvolvimento

Além da aprovação das contas, Elinaldo ressaltou que a saúde financeira de Camaçari foi reconhecida em rankings nacionais. Ele citou a melhora na Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional e a evolução no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).

“Quando assumimos, Camaçari tinha um índice de 0,5100, considerado de baixo desenvolvimento. Entregamos o município com taxa de 0,6380, que representa desenvolvimento moderado. Ou seja, além de mantermos todas as contas em ordem, conseguimos avançar com responsabilidade e planejamento. Isso é motivo de orgulho”, disse o ex-prefeito.

Para Elinaldo, a decisão do TCM é também um reconhecimento ao trabalho de toda a equipe.

“Esse resultado mostra que é possível administrar com seriedade, garantindo o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida para a população. É assim que sempre buscamos governar Camaçari”, concluiu.

