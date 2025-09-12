APROVAÇÃO
TCM aprova contas do governo Elinaldo em Camaçari
Ex-prefeito teve todas as contas da gestão aprovada pela Corte de Contas
Por Redação
O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM) aprovou as contas do ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União Brasil), referentes ao ano de 2023. Agora, o ex-chefe do Executivo passa a ter todas as sete contas do seu governo aprovadas.
A decisão dos conselheiros foi motivo de comemoração para Elinaldo. Segundo ele, a medida é uma demonstração de que a sua gestão cumpriu com "responsabilidade" o dinheiro público.
"Esse resultado é a prova de que sempre trabalhamos com compromisso, responsabilidade e zelo pela boa aplicação dos recursos públicos. A verdade sempre vence, e seguirei firme no propósito de trabalhar por Camaçari e pelo nosso povo”, disse o ex-gestor municipal.
Leia Também:
Gestão fiscal e desenvolvimento
Além da aprovação das contas, Elinaldo ressaltou que a saúde financeira de Camaçari foi reconhecida em rankings nacionais. Ele citou a melhora na Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional e a evolução no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).
“Quando assumimos, Camaçari tinha um índice de 0,5100, considerado de baixo desenvolvimento. Entregamos o município com taxa de 0,6380, que representa desenvolvimento moderado. Ou seja, além de mantermos todas as contas em ordem, conseguimos avançar com responsabilidade e planejamento. Isso é motivo de orgulho”, disse o ex-prefeito.
Para Elinaldo, a decisão do TCM é também um reconhecimento ao trabalho de toda a equipe.
“Esse resultado mostra que é possível administrar com seriedade, garantindo o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida para a população. É assim que sempre buscamos governar Camaçari”, concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes