Missão do grupo político, diz Elinaldo sobre pré-candidatura à Alba

Elinaldo Araújo (União Brasil) fala em - Foto: Divulgação

O ex-prefeito de Camaçari Elinaldo Araújo (União Brasil) confirmou nesta terça-feira, 14, que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

Elinaldo disse que a decisão faz parte de uma missão dada pelo partido e reforçada por aliados políticos em Camaçari, bem como em outras regiões baianas.

“Recebi o desafio com muita responsabilidade e motivação. Quero continuar trabalhando por Camaçari, pela Região Metropolitana de Salvador e outras áreas da Bahia, como o Recôncavo e o Oeste, onde tenho dialogado com diversas lideranças. Vou seguir conversando com as pessoas para construir esse projeto”, disse Elinaldo.

E emendou:

“Minha prioridade vai ser trabalhar por um futuro melhor para a Bahia. Quero ser a voz de Camaçari e das demais regiões, levando as necessidades do nosso povo para a Assembleia Legislativa e lutando por avanços em áreas como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego”, afirmou.

Com o fim do mandato, no final de 2024, como prefeito de Camaçari, onde governou por oito anos, Elinaldo Araújo (União Brasil) já tinha sinalizado o desejo de tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2026.

Elinaldo citou também que vai trabalhar ainda pelo fortalecimento do grupo político, e que, durante os próximos meses, quer ampliar o diálogo junto a lideranças políticas e à população do Estado, visando construir um projeto de mudança para a Bahia.

“Eu sou um homem de grupo e tenho lado político. Nós queremos levar nossa mensagem para o Estado de que é preciso mudar para enfrentar os graves problemas da Bahia, principalmente na segurança, educação, saúde e infraestrutura. Nós vamos construir um projeto para tirar a Bahia dessa situação e, tenho a convicção que nosso grupo vai chegar em 2026 ainda mais forte”, finalizou.