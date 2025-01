Ex-prefeito de Camaçari, Elinaldo anuncia candidatura em 2026

Elinaldo Araújo se prepara para disputar uma cadeira na Alba em 2026 - Foto: Lula Bomfim | Ag. A TARDE

Com o fim do seu mandato, no final de 2024, como prefeito de Camaçari, onde governou por oito anos, Elinaldo Araújo (União Brasil) já traçou seu futuro na política. O agora ex-gestor anunciou que vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2026.

“Vou ser, sim, candidato a deputado estadual, vou buscar organizar isso, reunir as organizações políticas para vencer a eleição, representar bem Camaçari, representar bem a Região Metropolitana”, disse Elinaldo em entrevista ao site Destaque 1.

Na semana passada, Elinaldo comemorou sua primeira vitória após a derrota do correligionário Flávio Matos nas municipais do ano passado. O ex-prefeito articulou a vitória da oposição ao prefeito eleito Luiz Caetano (PT), na Câmara dos Vereadores, elegendo Niltinho (PRD) como presidente do Legislativo camaçariense.