Luiz Caetano e Jerônimo anunciam investimentos para Camaçari

Prefeito esteve com governador, nesta sexta-feira, 3 - Foto: William Rocha | Ascom

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciaram, nesta sexta-feira, 3, após reunião, uma série de investimentos para o município.

Durante o encontro, os gestores confirmaram entregas de ambulâncias, uma licitação de contratação para a UPA localizada em Abrantes, e ônibus escolares para a rede municipal de ensino. O prefeito ainda aproveitou a reunião, que contou com a presença de representantes do secretariado municipal, para pleitear ajustes da revisão do convênio e ampliação do aterro sanitário de Camaçari.

Caetano e Jerônimo ainda estabeleceram a assinatura do convênio com a administração municipal para distribuição de água para a comunidade de Baratas, zona rural.

"Já no terceiro dia de governo, o prefeito Caetano pediu uma reunião com a gente. Já traçamos um planejamento de investimentos para aquilo que é urgente nas áreas da saúde, educação, transporte coletivo e segurança pública. Nosso trabalho será de mãos dadas, eu, você e o presidente Lula. Pode ter certeza que nós nos comprometemos nas eleições e já estamos mostrando serviço", afirmou Jerônimo.

O gestor municipal aproveitou para agraecer o apoio e aliança com o governador petista. "Uma agenda positiva. Quero agradecer muito ao governador por toda essa ajuda dada ao nosso município, para nos auxiliar a fazer essa mudança que a população espera de nós", disse o prefeito.