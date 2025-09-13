AÇÃO CRIMINOSA
Motorista por app sofre emboscada no bambuzal do aeroporto de Salvador
Carro do condutor ficou destruído
Por Redação
Um motorista por aplicativo foi vítima de um assalto na área do Bambuzal, localidade do Aeroporto Internacional de Salvador. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 12.
O condutor estava com passageiros quando foi interceptado por diversos homens, precisando abandonar o carro. Segundo a polícia Civil, os suspeitos roubaram malas, roupas, objetos pessoais e eletrônicos que pertenciam a dois passageiros que estavam a bordo.
Leia Também:
Informações preliminares são de que três veículos cercaram o carro e em seguida desceram armados com pedras e ordenaram que o motorista abrisse o porta-malas. Esse detalhe, no entanto, não foi confirmado ainda pelasautoridades policiais.
Leia Também:
Carro destruído
Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro. O automóvel, de modelo Renault Kwid, ficou totalmente danificado, principalmente na parte traseira.
Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de videomonitoramento e diligências investigativas serão usadas para contribuir na elucidação do fato e na identificação dos agressores. O caso foi registrado no Posto Policial do Aeroporto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes