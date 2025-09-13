Motorista por app sofre emboscada no bambuzal do aeroporto de Salvador

Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro - Foto: Reprodução Informe Baiano

Um motorista por aplicativo foi vítima de um assalto na área do Bambuzal, localidade do Aeroporto Internacional de Salvador. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 12.

O condutor estava com passageiros quando foi interceptado por diversos homens, precisando abandonar o carro. Segundo a polícia Civil, os suspeitos roubaram malas, roupas, objetos pessoais e eletrônicos que pertenciam a dois passageiros que estavam a bordo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Informações preliminares são de que três veículos cercaram o carro e em seguida desceram armados com pedras e ordenaram que o motorista abrisse o porta-malas. Esse detalhe, no entanto, não foi confirmado ainda pelasautoridades policiais.

Carro destruído

Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro. O automóvel, de modelo Renault Kwid, ficou totalmente danificado, principalmente na parte traseira.

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de videomonitoramento e diligências investigativas serão usadas para contribuir na elucidação do fato e na identificação dos agressores. O caso foi registrado no Posto Policial do Aeroporto.