HOME > POLÍCIA
AÇÃO CRIMINOSA

Motorista por app sofre emboscada no bambuzal do aeroporto de Salvador

Carro do condutor ficou destruído

Redação

Por Redação

13/09/2025 - 13:34 h
Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro
-

Um motorista por aplicativo foi vítima de um assalto na área do Bambuzal, localidade do Aeroporto Internacional de Salvador. O crime ocorreu nesta sexta-feira, 12.

O condutor estava com passageiros quando foi interceptado por diversos homens, precisando abandonar o carro. Segundo a polícia Civil, os suspeitos roubaram malas, roupas, objetos pessoais e eletrônicos que pertenciam a dois passageiros que estavam a bordo.

Leia Também:

Quatro pessoas são feitas reféns por criminosos no Cabula
Ex-companheiro ofende mulher com caixa de som e microfone na Bahia
Adolescente autista é espancado até a morte no interior da Bahia

Informações preliminares são de que três veículos cercaram o carro e em seguida desceram armados com pedras e ordenaram que o motorista abrisse o porta-malas. Esse detalhe, no entanto, não foi confirmado ainda pelasautoridades policiais.

Carro destruído

Os criminosos não só roubaram pertences, como também destruíram o carro. O automóvel, de modelo Renault Kwid, ficou totalmente danificado, principalmente na parte traseira.

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de videomonitoramento e diligências investigativas serão usadas para contribuir na elucidação do fato e na identificação dos agressores. O caso foi registrado no Posto Policial do Aeroporto.

x