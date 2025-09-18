Pai faz esposa e filha bebê reféns, mas é preso em Salvador

Acusado também possui passagens por roubos em coletivos e tráfico de drogas - Foto: Tony Silva / Ascom-PCBA

A Polícia Civil realizou uma operação bem-sucedida na manhã desta quinta, 18, na rua Itabi, em São Cristóvão, resgatando uma mulher e um bebê que haviam sido sequestrados por um criminoso. O suspeito, que era responsável pela distribuição de substâncias ilícitas e armas para o grupo, ameaçou a companheira e a filha utilizando uma arma de fogo calibre 9mm.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Coordenação de Operações e Inteligência, em conjunto com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Após negociação, o homem foi preso e, como ele, foram apreendidos uma arma de fogo, carregador, munições e porções de maconha e cocaína

Segundo informações da Polícia Civil, o acusado também possui passagens por roubos em coletivos e tráfico de drogas. Além do mandado de prisão cumprido, as equipes também estão executando 36 mandados de busca e apreensão. Desde o início das ações, 14 criminosos já foram detidos e quatro morreram em confronto com as equipes policiais.

Confira momentos da negociação

Operação Réprobos

A operação visa desmantelar uma organização criminosa responsável por confrontos armados, tráfico de drogas e homicídios. A operação está sendo realizada nos bairros de São Cristóvão e Nova Brasília da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador, e nos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana (RMS).

A operação conta com a participação de várias equipes, incluindo: Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Departamento de Inteligência Policial (Dip), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), Departamento de Polícia Técnica (DPT), Polícia Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador