EUA

Cadáver é encontrado em porta-malas de carro de cantor

David Anthony Burke, conhecido como D4vd, é um dos nomes confirmados no Lollapalooza 2026

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 11:34 h
David Anthony Burke, conhecido como D4vd, é um dos nomes confirmados no Lollapalooza 2026
David Anthony Burke, conhecido como D4vd, é um dos nomes confirmados no Lollapalooza 2026

Um cadáver foi encontrado no porta-malas do carro ligado ao cantor David Anthony Burke, conhecido como D4vd por autoridades policiais dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 17. D4vd, de 20 anos, é um dos nomes confirmados para o Lollapalooza 2026, em São Paulo.

De acordo com departamento forense de Los Angeles identificou a vítima como Celeste Rivas Hernández, uma adolescente de 15 anos, que estava desaparecida. A causa da morte ainda não foi determinada.

O corpo foi localizado no dia 8 de setembro em um depósito de veículos no distrito de Hollywood. Trabalhadores e vizinhos relataram um forte odor vindo do local e acionaram a polícia.

Leia Também:

Homem acusado de violência doméstica tem armas apreendidas na Bahia
Pai faz esposa e filha bebê reféns, mas é preso em Salvador
Marcinho VP, Beira-Mar e cúpula do CV têm novas prisões decretadas

No carro, um Tesla que estava estacionado há quase um mês, os agentes encontraram o cadáver esquartejado e envolto em plástico, já em avançado estado de decomposição.

Segundo a agência AFP, um representante do artista afirmou que ele tem colaborado com as autoridades durante as investigações.

Tags:

cadáver corpo Lollapalooza 2026 Polícia porta-malas

