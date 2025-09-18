Marcinho VP, Beira-Mar e cúpula do CV têm novas prisões decretadas

Além de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar, outros nomes proeminentes do CV também tiveram sua prisão decretada - Foto: Reprodução Internet

Uma nova investida contra o crime organizado resultou na decretação da prisão preventiva de 20 membros do Comando Vermelho (CV), incluindo duas de suas mais notórias lideranças, Luiz Fernando da Costa, conhecido como “Fernandinho Beira-Mar”, e Márcio Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”.

A determinação, obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), foi emitida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). As investigações detalharam que os acusados estavam envolvidos em uma vasta rede de crimes patrimoniais, com foco principal no roubo e na subsequente receptação de veículos na capital fluminense.

A atuação do grupo se concentrava em áreas jurisdicionais das 18ª DP (Praça da Bandeira) e 20ª DP (Vila Isabel), onde automóveis eram subtraídos com o propósito de serem clonados e revendidos, ou desmanchados para a comercialização de suas peças em estabelecimentos como lojas e ferros-velhos.

Conforme a denúncia do MPRJ, as ações criminosas tinham um objetivo claro: alimentar o fluxo financeiro da facção. A estrutura da organização era rigidamente hierarquizada, com funções bem definidas: "batedores" monitoravam a movimentação policial, "executores" realizavam os roubos e outros integrantes eram responsáveis por transportar os veículos furtados para comunidades sob o controle do Comando Vermelho, mediante autorização prévia dos chefes locais.

Além de Marcinho VP e Fernandinho Beira-Mar – ambos encarcerados desde 1996 e atualmente em penitenciárias federais (Campo Grande/MS e Catanduvas/PR, respectivamente) –, outros nomes proeminentes do CV também tiveram sua prisão decretada. Entre eles, figuram Ricardo Chave de Castro Lima, conhecido como “Fú”, Ocimar Nunes Robert, o “Barbozinha”, e Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o “Abelha”.

Marcinho VP, que acumula uma extensa ficha criminal, retornou ao noticiário recentemente em função da prisão de seu filho, o rapper Oruam. Beira-Mar, por sua vez, carrega condenações que somam mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídios e outros delitos graves. As novas ordens de prisão sublinham a persistência do poder do Comando Vermelho mesmo com suas cúpulas atrás das grades.