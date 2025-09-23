VIOLÊNCIA
Funcionário agride patrão e alega ter sido vítima de “feitiçaria”
Suspeito foi preso em flagrante carregando a mala de ferramentas usada na agressão
Por Luan Julião
Um caso de violência no ambiente de trabalho chocou moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu em flagrante um homem acusado de tentar matar o próprio patrão dentro de uma borracharia.
De acordo com a 64ª Delegacia de Polícia, o suspeito, que atuava como torneiro mecânico no estabelecimento há mais de um ano, entrou no local e atacou o dono da oficina usando uma mala cheia de ferramentas. O ataque atingiu o tórax e a cabeça da vítima, que precisou ser socorrida e levada a um hospital da região. Exames médicos apontaram fraturas em três costelas e múltiplas escoriações no rosto e nariz.
O agressor foi localizado pelos policiais ainda portando a mala utilizada na agressão e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Durante depoimento, ele afirmou ter cometido o crime porque acreditava ter sido vítima de “feitiçaria” feita pelo patrão e familiares, sem apresentar qualquer prova que comprovasse a alegação.
Investigações revelaram ainda que o suspeito já possuía antecedentes criminais por danos ao patrimônio público, ameaça, embriaguez ao volante e lesão corporal.
