VIOLÊNCIA

Funcionário agride patrão e alega ter sido vítima de “feitiçaria”

Suspeito foi preso em flagrante carregando a mala de ferramentas usada na agressão

Luan Julião

Por Luan Julião

23/09/2025 - 18:21 h
Investigações revelaram ainda que o suspeito já possuía antecedentes criminais
Investigações revelaram ainda que o suspeito já possuía antecedentes criminais

Um caso de violência no ambiente de trabalho chocou moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na tarde desta segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu em flagrante um homem acusado de tentar matar o próprio patrão dentro de uma borracharia.

De acordo com a 64ª Delegacia de Polícia, o suspeito, que atuava como torneiro mecânico no estabelecimento há mais de um ano, entrou no local e atacou o dono da oficina usando uma mala cheia de ferramentas. O ataque atingiu o tórax e a cabeça da vítima, que precisou ser socorrida e levada a um hospital da região. Exames médicos apontaram fraturas em três costelas e múltiplas escoriações no rosto e nariz.

O agressor foi localizado pelos policiais ainda portando a mala utilizada na agressão e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Durante depoimento, ele afirmou ter cometido o crime porque acreditava ter sido vítima de “feitiçaria” feita pelo patrão e familiares, sem apresentar qualquer prova que comprovasse a alegação.

Investigações revelaram ainda que o suspeito já possuía antecedentes criminais por danos ao patrimônio público, ameaça, embriaguez ao volante e lesão corporal.

x