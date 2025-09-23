Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Corpo de segurança é encontrado em córrego com marcas de tiro na Bahia

Homem apresentava ferimentos de arma de fogo e várias partes do corpo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/09/2025 - 21:08 h | Atualizada em 23/09/2025 - 21:26
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Um segurança de 25 anos foi encontrado sem vida na madrugada desta terça-feira, 23, em um córrego no bairro Conceição, em Feira de Santana. A Polícia Civil identificou a vítima como Aldair dos Santos Nascimento.

Segundo informações da polícia, moradores perceberam a presença do corpo e acionaram as autoridades. O jovem apresentava ferimentos de arma de fogo e várias partes do corpo:

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • peito;
  • braço direito;
  • orelha esquerda.

Testemunhas afirmaram que Aldair vivia nas proximidades do córrego e estava desaparecido há aproximadamente um dia. Ainda segundo os moradores, ele foi visto em companhia de quatro homens pouco antes de os disparos serem ouvidos na região.

Leia Também:

Detento em semiaberto é flagrado tentando entrar com arma na Bahia
Criança autista é atacada por pitbull em cidade da Bahia
Funcionário agride patrão e alega ter sido vítima de “feitiçaria”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arma de fogo assassinato bairro Conceição feira de santana HOMICÍDIO Polícia Civil segurança morto violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Imagem ilustrativa
Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Imagem ilustrativa
Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Imagem ilustrativa
Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x