CRIME
Corpo de segurança é encontrado em córrego com marcas de tiro na Bahia
Homem apresentava ferimentos de arma de fogo e várias partes do corpo
Por Leilane Teixeira
Um segurança de 25 anos foi encontrado sem vida na madrugada desta terça-feira, 23, em um córrego no bairro Conceição, em Feira de Santana. A Polícia Civil identificou a vítima como Aldair dos Santos Nascimento.
Segundo informações da polícia, moradores perceberam a presença do corpo e acionaram as autoridades. O jovem apresentava ferimentos de arma de fogo e várias partes do corpo:
- peito;
- braço direito;
- orelha esquerda.
Testemunhas afirmaram que Aldair vivia nas proximidades do córrego e estava desaparecido há aproximadamente um dia. Ainda segundo os moradores, ele foi visto em companhia de quatro homens pouco antes de os disparos serem ouvidos na região.
