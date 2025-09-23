Corpo de segurança é encontrado em córrego com marcas de tiro na Bahia

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Um segurança de 25 anos foi encontrado sem vida na madrugada desta terça-feira, 23, em um córrego no bairro Conceição, em Feira de Santana. A Polícia Civil identificou a vítima como Aldair dos Santos Nascimento.

Segundo informações da polícia, moradores perceberam a presença do corpo e acionaram as autoridades. O jovem apresentava ferimentos de arma de fogo e várias partes do corpo:

peito;

braço direito;

orelha esquerda.

Testemunhas afirmaram que Aldair vivia nas proximidades do córrego e estava desaparecido há aproximadamente um dia. Ainda segundo os moradores, ele foi visto em companhia de quatro homens pouco antes de os disparos serem ouvidos na região.