Detento em semiaberto é flagrado tentando entrar com arma na Bahia

Homem foi preso e a arma apreendida pelos policiais - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Um detento que cumpria pena em regime semiaberto foi preso novamente ao tentar entrar armado no presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista, na noite de segunda-feira, 22. A Polícia Civil conduziu o homem à delegacia e apreendeu a arma.

Segundo investigações, os condenados, que têm direito ao regime semiaberto, vinham até a unidade prisional portando armas de fogo, possivelmente ligados a disputas entre facções de tráfico na região.

O homem foi abordado na entrada do presídio enquanto estava em um carro com outras duas pessoas. Durante a ação, tentou se livrar do revólver calibre 38, jogando-o sobre o muro de um terreno próximo. Porém, foi preso e a arma apreendida pelos policiais.

Pena de 20 anos

O detento já cumpria uma pena de 20 anos. Com o novo flagrante por porte ilegal de arma, ele deverá ter a pena somada à anterior e cumprir o restante em regime fechado, conforme informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia.