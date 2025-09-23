AÇÃO CRIMINOSA
Detento em semiaberto é flagrado tentando entrar com arma na Bahia
Durante a ação, homem tentou se livrar do revólver calibre 38
Por Leilane Teixeira
Um detento que cumpria pena em regime semiaberto foi preso novamente ao tentar entrar armado no presídio Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista, na noite de segunda-feira, 22. A Polícia Civil conduziu o homem à delegacia e apreendeu a arma.
Segundo investigações, os condenados, que têm direito ao regime semiaberto, vinham até a unidade prisional portando armas de fogo, possivelmente ligados a disputas entre facções de tráfico na região.
O homem foi abordado na entrada do presídio enquanto estava em um carro com outras duas pessoas. Durante a ação, tentou se livrar do revólver calibre 38, jogando-o sobre o muro de um terreno próximo. Porém, foi preso e a arma apreendida pelos policiais.
Pena de 20 anos
O detento já cumpria uma pena de 20 anos. Com o novo flagrante por porte ilegal de arma, ele deverá ter a pena somada à anterior e cumprir o restante em regime fechado, conforme informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia.
