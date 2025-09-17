Denúncia de violência doméstica leva à prisão de suspeito de roubo a bancos

- Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem de 36 anos foi preso na segunda-feira, 15, por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Seguro, com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR).

O acusado é investigado de integrar uma organização criminosa especializada em roubo com uso de arma de fogo. As diligências tiveram início após uma denúncia anônima de violência doméstica no distrito de Agrovila. Durante o atendimento, os policiais identificaram que o suspeito já possuía mandado de prisão preventiva em aberto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com as investigações, a organização criminosa atua em roubos a instituições financeiras, utilizando armas de grosso calibre, explosivos e veículos roubados, em ações de elevado grau de violência e planejamento. O grupo foi responsável por um assalto a uma agência bancária em Salinas, em 2021.

O preso foi conduzido à sede da especializada, submetido a exames legais e, em seguida, encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A mulher mencionada na denúncia foi levada à DEAM, onde recebeu atendimento e suporte da equipe.