POLÍCIA
Denúncia de violência doméstica leva à prisão de suspeito de roubo a bancos
Homem foi localizado após denúncia de violência doméstica
Por Redação
Um homem de 36 anos foi preso na segunda-feira, 15, por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Porto Seguro, com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista (DELTUR).
O acusado é investigado de integrar uma organização criminosa especializada em roubo com uso de arma de fogo. As diligências tiveram início após uma denúncia anônima de violência doméstica no distrito de Agrovila. Durante o atendimento, os policiais identificaram que o suspeito já possuía mandado de prisão preventiva em aberto.
De acordo com as investigações, a organização criminosa atua em roubos a instituições financeiras, utilizando armas de grosso calibre, explosivos e veículos roubados, em ações de elevado grau de violência e planejamento. O grupo foi responsável por um assalto a uma agência bancária em Salinas, em 2021.
O preso foi conduzido à sede da especializada, submetido a exames legais e, em seguida, encaminhado à 1ª Delegacia Territorial (DT/Porto Seguro), onde permanece custodiado à disposição da Justiça. A mulher mencionada na denúncia foi levada à DEAM, onde recebeu atendimento e suporte da equipe.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes