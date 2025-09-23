Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jovem é morta pelo padrasto; polícia investiga feminicídio e homofobia

Câmeras de segurança registraram o ataque; suspeito já havia agredido outros familiares

Redação

Por Redação

23/09/2025 - 22:36 h | Atualizada em 23/09/2025 - 23:09
Letícia foi surpreendida pelas costas
Letícia foi surpreendida pelas costas

Letícia Pereira da Silva, 23 anos, foi morta a facadas pelo padrasto na porta de casa, no último domingo, 21, em Balsas, cidade localizada na Região Sul do Maranhão. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado no município em 2025.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime, Francisco Caio de Almeida Santos, já possuía histórico de agressões contra familiares, especialmente contra a mãe de Letícia, Alcione, com quem mantinha um relacionamento. As brigas anteriores, de acordo com os investigadores, eram frequentes e presenciadas pelas filhas da mulher, que tentavam intervir em defesa da mãe.

Letícia, segundo a polícia, era quem mais confrontava o padrasto durante os episódios de violência doméstica. Ela foi atacada pelas costas, com golpes de faca, em frente à sua residência. O crime foi registrado por câmeras de segurança e chocou a comunidade local.

Francisco foi preso ainda no mesmo dia e está à disposição da Justiça. Além da investigação por feminicídio, a Polícia Civil também apura se o assassinato teve motivação relacionada à orientação sexual da vítima, o que poderia configurar crime de homofobia.

Balsas (MA) feminicídio homofobia jovem morta padrasto Letícia Pereira da Silva padrasto violência doméstica

Ver todas

x