SALVADOR
Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana
O imóvel pertencia a Marcelo de Oliveira Brandão, 47 anos, morto a tiros
Por Leilane Teixeira
O imóvel do homem que foi morto suspeito de cometer estupro em Paripe, Subúrbio de Salvador, foi incendiada na noite desta terça-feira, 23. A residência fica na Rua Iriguaçu, na localidade da Cocisa.
O imóvel pertencia a Marcelo de Oliveira Brandão, 47 anos, morto a tiros na segunda-feira, 22, noite anterior, na mesma rua. Informações preliminares sao de que o fogo teria sido provocado por traficantes da região em uma ação de retaliação.
As chamas deixaram parte da região sem energia elétrica e equipes da Coelba foram enviadas ao local.
Acusação
Marcelo era acusado de envolvimento em um caso de estupro contra uma criança, o que teria levado à sua execução pelo chamado “tribunal do crime”. Porém, a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridas.
Marcelo foi assassinado com cerca de 20 disparos e morreu no local. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram na perícia e remoção do corpo.
A Polícia Civil investiga o caso.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes