Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

- Foto: Redes sociais

O imóvel do homem que foi morto suspeito de cometer estupro em Paripe, Subúrbio de Salvador, foi incendiada na noite desta terça-feira, 23. A residência fica na Rua Iriguaçu, na localidade da Cocisa.

O imóvel pertencia a Marcelo de Oliveira Brandão, 47 anos, morto a tiros na segunda-feira, 22, noite anterior, na mesma rua. Informações preliminares sao de que o fogo teria sido provocado por traficantes da região em uma ação de retaliação.

As chamas deixaram parte da região sem energia elétrica e equipes da Coelba foram enviadas ao local.

Acusação

Marcelo era acusado de envolvimento em um caso de estupro contra uma criança, o que teria levado à sua execução pelo chamado “tribunal do crime”. Porém, a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridas.

Marcelo foi assassinado com cerca de 20 disparos e morreu no local. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram na perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil investiga o caso.