Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

O imóvel pertencia a Marcelo de Oliveira Brandão, 47 anos, morto a tiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/09/2025 - 23:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana
-

O imóvel do homem que foi morto suspeito de cometer estupro em Paripe, Subúrbio de Salvador, foi incendiada na noite desta terça-feira, 23. A residência fica na Rua Iriguaçu, na localidade da Cocisa.

O imóvel pertencia a Marcelo de Oliveira Brandão, 47 anos, morto a tiros na segunda-feira, 22, noite anterior, na mesma rua. Informações preliminares sao de que o fogo teria sido provocado por traficantes da região em uma ação de retaliação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As chamas deixaram parte da região sem energia elétrica e equipes da Coelba foram enviadas ao local.

Acusação

Marcelo era acusado de envolvimento em um caso de estupro contra uma criança, o que teria levado à sua execução pelo chamado “tribunal do crime”. Porém, a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridas.

Marcelo foi assassinado com cerca de 20 disparos e morreu no local. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atuaram na perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também:

Jovem é morta pelo padrasto; polícia investiga feminicídio e homofobia
Hacker é preso por fraude de R$ 107 milhões contra o Banco
Corpo de segurança é encontrado em córrego com marcas de tiro na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

casa incendiada homem executado paripe Polícia Civil Salvador Subúrbio Ferroviário tribunal do crime violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: empresário dono de hotéis na Chapada é preso por exploração sexual

Play

Simões Filho: Tamara foi morta por vingança; Mayane foi queima de arquivo

Play

Idosa é flagrada com quase 10 mil comprimidos de remédio abortivo

Play

Homem é preso por manter família em cárcere privado por mais de um ano

x