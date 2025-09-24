OPERAÇÃO CASTELO DE CARTAS
Grupo ligado a homicídios e tráfico é alvo de operação em Jequié
Ação da Polícia Civil da Bahia foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 24
Por Redação
Um grupo criminoso suspeito de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Castelo de Cartas, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 24, no sudoeste do estado.
De acordo com a corporação, a ação é resultado de quatro meses de investigações e trabalhos de inteligência. Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, internação de adolescentes, buscas, apreensões e bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados.
Leia Também:
A ofensiva mobilizou cerca de 120 policiais civis, distribuídos em 30 equipes. Embora o foco principal seja a cidade de Jequié, os mandados também se estendem a outros municípios baianos, como Eunápolis, Salvador e Feira de Santana, além de estados como Rio de Janeiro e Pará.
A operação é coordenada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), com o apoio do Núcleo de Homicídios da cidade e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes