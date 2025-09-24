Grupo ligado a homicídios e tráfico é alvo de operação em Jequié

A ação mobiliza 120 policiais civis - Foto: Divulgação Ascom- PCBA

Um grupo criminoso suspeito de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Castelo de Cartas, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 24, no sudoeste do estado.

De acordo com a corporação, a ação é resultado de quatro meses de investigações e trabalhos de inteligência. Estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva, internação de adolescentes, buscas, apreensões e bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ofensiva mobilizou cerca de 120 policiais civis, distribuídos em 30 equipes. Embora o foco principal seja a cidade de Jequié, os mandados também se estendem a outros municípios baianos, como Eunápolis, Salvador e Feira de Santana, além de estados como Rio de Janeiro e Pará.

A operação é coordenada pela 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), com o apoio do Núcleo de Homicídios da cidade e da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste).