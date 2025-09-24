POLÍCIA
Samuel e Mateus: motorista envolvido em acidente é indiciado
Inquérito enviado à Justiça aponta duplo homicídio culposo dos irmãos
Por Redação
O motorista da caminhonete que se envolveu no acidente que matou os irmãos Samuel e Mateus, dupla de arrocha, em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, foi indiciado pela Polícia Civil.
O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça nesta terça-feira, 23. O documento aponta duplo homicídio culposo contra os cantores e lesão corporal culposa contra o pai deles, ambos qualificados pela ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. As informações foram repassadas pelo delegado Tarcísio Santiago dos Anjos, responsável pelo caso, ao G1.
A perícia apontou que o condutor não manteve distância segura da motocicleta onde estavam as vítimas. Um dos irmãos foi lançado a 34 metros e o outro a mais de 50 metros do ponto da colisão.
Ainda de acordo com o delegado, não foi configurada omissão de socorro, pois o carro do motorista parou de funcionar e havia risco de agressão devido à comoção no local. O pai dos jovens, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, não foi incluído no inquérito, já que, apesar de ter cometido infração de trânsito, o ato não se enquadra como crime.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, em um trecho da BR-101. Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos. Os adolescentes morreram na hora. O pai permanece internado em estado grave.
Após a batida, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. A caminhonete foi incendiada por populares revoltados com a tragédia.
Poucas horas antes do acidente, a dupla havia compartilhado fotos em uma pizzaria com amigos. Logo depois, os irmãos seguiram com o pai para uma apresentação em um aniversário, sem imaginar que seria o último encontro dos dois jovens artistas.
Futuro promissor
Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.
O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.
