Samuel e Mateus: motorista envolvido em acidente é indiciado

Acidente ocorreu em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motorista da caminhonete que se envolveu no acidente que matou os irmãos Samuel e Mateus, dupla de arrocha, em Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, foi indiciado pela Polícia Civil.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça nesta terça-feira, 23. O documento aponta duplo homicídio culposo contra os cantores e lesão corporal culposa contra o pai deles, ambos qualificados pela ausência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. As informações foram repassadas pelo delegado Tarcísio Santiago dos Anjos, responsável pelo caso, ao G1.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A perícia apontou que o condutor não manteve distância segura da motocicleta onde estavam as vítimas. Um dos irmãos foi lançado a 34 metros e o outro a mais de 50 metros do ponto da colisão.

Ainda de acordo com o delegado, não foi configurada omissão de socorro, pois o carro do motorista parou de funcionar e havia risco de agressão devido à comoção no local. O pai dos jovens, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, não foi incluído no inquérito, já que, apesar de ter cometido infração de trânsito, o ato não se enquadra como crime.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, 1º, em um trecho da BR-101. Samuel, de 17 anos, e Mateus, de 14, estavam em uma motocicleta junto com o pai, Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos. Os adolescentes morreram na hora. O pai permanece internado em estado grave.

Após a batida, o motorista abandonou o veículo e fugiu do local. A caminhonete foi incendiada por populares revoltados com a tragédia.

Poucas horas antes do acidente, a dupla havia compartilhado fotos em uma pizzaria com amigos. Logo depois, os irmãos seguiram com o pai para uma apresentação em um aniversário, sem imaginar que seria o último encontro dos dois jovens artistas.

Futuro promissor

Samuel & Mateus começaram a chamar atenção nas redes sociais dias atrás, após viralizarem ao interpretar a canção “Amor dos Outros”, da dupla Henrique & Juliano, que também fez sucesso na voz de Milsinho Toque Dez.

O cantor de arrocha revelou que estava se preparando para gravar com a dupla, além de convidar os jovens para cantar na Vaquejada de Serrinha.