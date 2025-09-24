Menu
OPERAÇÃO ANÁTEMA

Operação mira grupo por usar empresas para lavar dinheiro na Bahia

Mandados são cumpridos nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná

Por Redação

24/09/2025 - 7:15 h | Atualizada em 24/09/2025 - 7:35
Mais de 170 policiais civis cumprem mandados judiciais
Uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Anátema, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nas primeiras horas desta quarta-feira, 24. A ação é coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

De acordo com a PC, as investigações, iniciadas em 2023, apontaram um esquema estruturado de movimentação financeira ilícita, utilizando empresas de fachada e contas de terceiros para ocultar recursos provenientes do tráfico de entorpecentes. Segundo a polícia, o grupo possui conexões interestaduais e internacionais, o que evidencia a amplitude de sua atuação.

Armas e uma quantia em dinheiro já foram apreendidas
Mais de 170 policiais civis cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados da Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Armas e quantias em dinheiro já foram apreendidas durante a ação, que segue em andamento com o objetivo de desarticular totalmente a organização criminosa.

A operação envolve departamentos especializados, como Deic, Denarc, Draco, Dip, Depom, Depin, Polinter e COPJ, além do apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

