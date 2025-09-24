Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mãe de jovem morto pagou parte da dívida por PIX antes do crime

Homicídio foi registrado em Lagoa Formosa no Alto Paranaíba

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 9:58 h
Imagem ilustrativa da imagem Mãe de jovem morto pagou parte da dívida por PIX antes do crime
-

Um jovem de 23 anos foi morto no sábado, 20, no Bairro Ginásio, em Lagoa Formosa, em Minas Gerais, por conta de uma dívida com o tráfico de drogas. Porém, a mãe do rapaz teria pagado parte do valor antes do crime. A PM acredita que mesmo com o pagamento o motivo do assassinato foi a dívida.

O titular da conta bancária e os dados da operação foram enviados para a Polícia Civil que vai investigar o caso. No dia do crime dois homens encapuzados invadiram a casa da vítima e a retiraram do imóvel. Imagens de câmera de monitoramento na Rua Crispim Braga registrou o momento em que a vítima é levada para o local do crime e disparos puderam ser ouvidos.

A PM foi acionada por moradores que ouviram pedidos de socorro seguidos de disparos de armas de fogo. A vítima foi encontrada caída no meio da rua e cercada por cápsulas de munição. O celular da vítima foi apreendido e vai passar por perícia. Os autores do crime ainda não foram presos.

