Mãe de jovem morto pagou parte da dívida por PIX antes do crime

Um jovem de 23 anos foi morto no sábado, 20, no Bairro Ginásio, em Lagoa Formosa, em Minas Gerais, por conta de uma dívida com o tráfico de drogas. Porém, a mãe do rapaz teria pagado parte do valor antes do crime. A PM acredita que mesmo com o pagamento o motivo do assassinato foi a dívida.

O titular da conta bancária e os dados da operação foram enviados para a Polícia Civil que vai investigar o caso. No dia do crime dois homens encapuzados invadiram a casa da vítima e a retiraram do imóvel. Imagens de câmera de monitoramento na Rua Crispim Braga registrou o momento em que a vítima é levada para o local do crime e disparos puderam ser ouvidos.

A PM foi acionada por moradores que ouviram pedidos de socorro seguidos de disparos de armas de fogo. A vítima foi encontrada caída no meio da rua e cercada por cápsulas de munição. O celular da vítima foi apreendido e vai passar por perícia. Os autores do crime ainda não foram presos.