HOME > POLÍCIA
MINAS GERAIS

Filho é preso após tentar estuprar a própria mãe de 71 anos

O homem de 41 era usuário de drogas e ameaçou a idosa com uma faca

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 8:28 h
Um homem de 41 anos foi preso após tentar abusar sexualmente da própria mãe, uma idosa de 71 anos, na região da Pampulha, em Minas Gerais.

A vítima relatou aos policiais que o filho era usuário de drogas e costumava beber todos os dias. A mulher, de acordo com a Polícia Civil, estava bebendo ao lado do suspeito, do irmão e de sua cunhada momentos antes do episódio.

Logo depois, o homem tirou a roupa e começou a andar nu pela casa, segurando uma faca e tentando puxá-la para, segundo ele, ter relações sexuais com a mãe.

A idosa conseguiu escapar do sujeito com a ajuda da cunhada.

