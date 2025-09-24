MINAS GERAIS
Filho é preso após tentar estuprar a própria mãe de 71 anos
O homem de 41 era usuário de drogas e ameaçou a idosa com uma faca
Por Redação
Um homem de 41 anos foi preso após tentar abusar sexualmente da própria mãe, uma idosa de 71 anos, na região da Pampulha, em Minas Gerais.
A vítima relatou aos policiais que o filho era usuário de drogas e costumava beber todos os dias. A mulher, de acordo com a Polícia Civil, estava bebendo ao lado do suspeito, do irmão e de sua cunhada momentos antes do episódio.
Logo depois, o homem tirou a roupa e começou a andar nu pela casa, segurando uma faca e tentando puxá-la para, segundo ele, ter relações sexuais com a mãe.
A idosa conseguiu escapar do sujeito com a ajuda da cunhada.
