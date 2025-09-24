Filho é preso após tentar estuprar a própria mãe de 71 anos

- Foto: Divulgação/PCMG

Um homem de 41 anos foi preso após tentar abusar sexualmente da própria mãe, uma idosa de 71 anos, na região da Pampulha, em Minas Gerais.

A vítima relatou aos policiais que o filho era usuário de drogas e costumava beber todos os dias. A mulher, de acordo com a Polícia Civil, estava bebendo ao lado do suspeito, do irmão e de sua cunhada momentos antes do episódio.

Logo depois, o homem tirou a roupa e começou a andar nu pela casa, segurando uma faca e tentando puxá-la para, segundo ele, ter relações sexuais com a mãe.

A idosa conseguiu escapar do sujeito com a ajuda da cunhada.