Acidente de avião deixa quatro pessoas mortas no Pantanal

Local onde o acidente aconteceu no Pantanal - Foto: Divulgação | Polícia Civil MS

Um acidente envolvendo um avião de pequeno porte que caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, deixou quarto pessoas mortas na noite de terça-feira (23). Os óbitos foram confirmados pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

O local onde a aeronave caiu, na Fazenda Barra Mansa, foi um dos locais utilizados para a gravação da novela Pantanal da TV Globo. É um local turístico bastante visitado por turistas de todo o mundo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o avião explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. A aeronave era um modelo Cessna. As causas da queda ainda são desconhecidas e vão ser investigadas pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como:

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave;

Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta documentarista;

Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista.

Uma das vítimas, o arquiteto chinês Konjian Yu, é considerado um dos maiores profissionais do mundo. Ele é professor da Universidade de Pequim e doutor pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.