Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Acidente de avião deixa quatro pessoas mortas no Pantanal

Acidente teria acontecido em fazenda onde foi gravada a novela Pantanal

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 7:58 h
Local onde o acidente aconteceu no Pantanal
Local onde o acidente aconteceu no Pantanal -

Um acidente envolvendo um avião de pequeno porte que caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, deixou quarto pessoas mortas na noite de terça-feira (23). Os óbitos foram confirmados pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

O local onde a aeronave caiu, na Fazenda Barra Mansa, foi um dos locais utilizados para a gravação da novela Pantanal da TV Globo. É um local turístico bastante visitado por turistas de todo o mundo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o avião explodiu após atingir o solo e os corpos foram carbonizados. A aeronave era um modelo Cessna. As causas da queda ainda são desconhecidas e vão ser investigadas pela Polícia Civil.

As vítimas foram identificadas como:

Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave;

Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta documentarista;

Rubens Crispim Jr., diretor e documentarista.

Uma das vítimas, o arquiteto chinês Konjian Yu, é considerado um dos maiores profissionais do mundo. Ele é professor da Universidade de Pequim e doutor pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

Leia Também:

Hacker é preso por fraude de R$ 107 milhões contra o Banco
Disputa familiar leva famosa rede de supermercados a leilão milionário
Maus tratos: idosa é encontrada morta em asilo clandestino

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente avião mato grosso do sul Mortes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Local onde o acidente aconteceu no Pantanal
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Local onde o acidente aconteceu no Pantanal
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Local onde o acidente aconteceu no Pantanal
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Local onde o acidente aconteceu no Pantanal
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x