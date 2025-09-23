Disputa familiar leva famosa rede de supermercados a leilão milionário

Unidade de Imbituba é arrematada - Foto: Chris Ryan/iStock

Uma briga interna entre membros da família fundadora da Althoff Supermercados, tradicional rede de Criciúma, resultou no leilão de parte do patrimônio da empresa e no fechamento da unidade localizada em Imbituba. O imóvel onde funcionava a loja foi arrematado na última quinta-feira (18) por R$ 42.850.000,00, em favor de uma instituição bancária.

Conflito interno afeta operação

A disputa societária gerou restrições sobre os bens da companhia e dificultou o acesso a crédito, agravando a situação financeira do grupo. O resultado foi direto: a perda do imóvel e o encerramento das atividades da loja, que por décadas esteve presente na rotina dos moradores de Imbituba.

Uma rede de quase 50 anos

Com quase meio século de história, a Althoff é uma das redes mais reconhecidas do Sul catarinense. O fechamento da unidade marca não apenas o fim de um ciclo para a comunidade local, mas também evidencia como conflitos familiares podem impactar operações de grandes empresas do setor varejista.

Novo proprietário

O imóvel arrematado agora passa a ser parte do patrimônio de outro grande grupo de supermercados do sul de Santa Catarina, que ainda não detalhou seus planos para a unidade.