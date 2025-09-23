Ministro explica como será conversa entre Trump e presidente Lula

Ministro Mauro Vieira e presidente Lula - Foto: © Ricardo Stuckert

O ministro das Relações Exteriores do governo Lula (PT), Mauro Vieira, explicou, nesta terça-feira, 23, como deve ser a conversa entre o petista e o presidente dos EUA, Donald Trump. Os dois chefes de Estado se encontraram rapidamente, por cerca de 20 segundos, na Assembleia Geral da ONU, quando Lula deixava o plenário.

De acordo com o chanceler, a conversa vai acontecer na próxima semana, por telefone. À CNN, Vieira pontuou que havia a intenção de realizar um encontro presencial entre Trump e Lula. No entanto, com a agenda cheia de ambos foi necessário escolher outra opção.

“O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que seja do interesse do Brasil e, neste caso, isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado, tem uma agenda muito cheia. Talvez não seja possível se encontrar pessoalmente, mas eles encontrarão uma forma”, disse Vieira.

A expectativa é a de que o principal assunto a ser debatido nesta conversa seja o tarifaço de 50% imposto pelo governo Trump aos produtos brasileiros.

“Eles (Lula e Trump) nunca haviam se encontrado. Hoje, tiveram a oportunidade de apertarem as mãos e trocarem umas poucas palavras por 15 ou 20 segundos. O presidente Lula estava deixando o palco e encontrou o presidente Trump nos bastidores. É verdade, o presidente Lula disse que eles deveriam se encontrar e conversar. Espero que os presidentes possam conversar”, destacou o chanceler brasileiro.

“Parece um homem bom", diz Trump sobre Lula

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump revelou que teve um rápido encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 23, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Nova York, nesta terça-feira, 23.

Os encontro aconteceu no intervalo entre o discurso dos dois mandatários. Lula foi o primeiro chefe de estado a discursar, seguido de Trump. Segundo o norte-americano, os dois marcaram uma reunião para discutir as sanções aplicadas ao Brasil.

“Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos e nos damos um abraço. Nós concordamos em nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito e fico feliz por ter tido que esperar”, disse Trump.

"Ele me parece um homem muito bom. Eu gostei dele e só faço negócios com pessoas que eu gosto", acrescentou o republicano.

Lula defende prisão de Bolsonaro de frente com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, 23, para ressaltar a solidez das instituições brasileiras e a defesa do Estado Democrático de Direito. Em tom firme, o petista lembrou que, pela primeira vez em 525 anos de história, um ex-chefe de Estado foi condenado no Brasil por atentar contra a democracia.

“Foi investigado, indiciado, julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa prerrogativa, que as ditaduras negam às suas vítimas”, afirmou Lula, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citar nomes.

Lula destacou ainda que a decisão judicial tem alcance simbólico. “Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos!”, completou.