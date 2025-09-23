Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Moraes manda intimar Eduardo Bolsonaro por coação e ataque à democracia

Filho do ex-presidente foi denunciado pela PGR

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/09/2025 - 17:33 h
Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou um oficial de Justiça a intimar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) em dois endereços ligados ao parlamentar no Brasil nesta terça-feira, 23.

A medida acontece um dia após a Procuradoria-Geral da República (PGR)denunciar o legislador e o jornalista Paulo Figueiredo por coação. Atualmente, o filho ‘03’ do ex-presidente reside nos Estados Unidos (EUA).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Deste modo, o magistrado ordenou que a intimação seja feita nos seguintes endereços:

  • Gabinete da Câmara dos Deputados;
  • Na residência do parlamentar, localizada no bairro de Jardim Botânico, em Brasília.

Em regra, a intimação deve ser entregue pessoalmente ao denunciado. Por não estar no país, o parlamentar deverá dar ciência ao documento apresentado pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro exalta estratégia de Trump na ONU e critica Lula
Processo de cassação de Eduardo Bolsonaro pode durar até 40 dias
Hugo Motta veta indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria
Eduardo Bolsonaro vira alvo de processo disciplinar na Câmara

A defesa de ambos os denunciados ainda tem um prazo de 15 dias para apresentar explicações sobre a atuação da dupla nas terras norte-americanas, que resultou em diversas sanções contra o Brasil, como:

  • Tarifaço de 50% nas exportações brasileiras enviadas aos EUA;
  • Aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, e agora, a sua esposa Viviane Barci;
  • Suspensão de vistos de autoridades brasileiras.

Entenda a denúncia da PGR

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Se a denúncia for aceita, Eduardo se tornará réu, o que pode comprometer sua candidatura à presidência. Desde março, ele está nos Estados Unidos atuando em defesa de sanções contra o Brasil.

Em agosto, o parlamentar foi indiciado pela Polícia Federal, que concluiu investigação sobre sua atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tentativa de promover retaliações contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes eduardo bolsonaro justiça Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x