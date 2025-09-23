Maus tratos: idosa é encontrada morta em asilo clandestino

O corpo de Maria da Glória Costa Macedo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia - Foto: Reprodução

Uma idosa de 88 anos foi encontrada morta nesta terça-feira, 23, em um asilo clandestino localizado no Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A responsável pelo estabelecimento, Ruth Gomes da Silva, foi presa em flagrante e o local, que funcionava sem alvará, foi interditado.

O corpo de Maria da Glória Costa Macedo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Situação degradante

Além de Maria, outros 11 idosos estavam sob cuidados do asilo. Segundo a Polícia Civil, o ambiente era precário.

Alguns idosos dormiam sobre sofás e camas improvisadas com almofadas e lençóis;

medicamentos estavam acumulados em cima de um armário na cozinha;

banheiros não tinham acessibilidade apropriada.

o local contava apenas com uma cozinheira, também idosa;

não oferecia assistência médica nem enfermaria adequada.

Idosos resgatados

Após a interdição, equipes da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida e da Vigilância Sanitária prestaram atendimento aos idosos e avaliaram as condições do espaço. Parte dos idosos foi transferida para instituições licenciadas, enquanto outros retornaram para suas famílias.

De acordo com depoimentos, a mensalidade do asilo custava cerca de R$ 1.800, e os familiares ainda arcavam com despesas de alimentação, remédios e roupa de cama. Investigações apontaram que Ruth Gomes da Silva já havia sido proprietária de outro asilo interditado por funcionamento irregular.

Indiciada

Ruth foi indiciada com base no Estatuto do Idoso, artigo 99, que prevê punição para quem expõe a pessoa idosa a condições degradantes ou privação de cuidados essenciais, agravado quando resulta em lesão corporal grave. A causa da morte de Maria da Glória ainda depende do laudo do IML.