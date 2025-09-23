Uso de cartões no Nordeste tem o maior crescimento em 2025

Nordeste lidera uso de cartões no país - Foto: Reprodução Freepik

No primeiro semestre de 2025, o Nordeste registrou o maior crescimento no uso de cartões como meio de pagamento, com um aumento de 16,8%. Esse índice supera em quase 7 pontos percentuais a média nacional, que foi de 9,9% em comparação ao mesmo período de 2024.

Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (ABECS). e foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), setor de pesquisa do Banco do Nordeste.

As demais regiões também apresentaram crescimento, com o Sul avançando 15,2%, o Norte 13,1%, o Centro-Oeste 12,3%, enquanto o Sudeste teve o menor aumento, de 3,2%, o que acabou puxando para baixo a média geral do país. No total, as transações com cartões de crédito, débito e pré-pagos movimentaram R$ 2,2 trilhões no Brasil.

O cartão físico permanece como o meio mais utilizado, representando 67% das transações, enquanto o uso do sistema contactless, que permite pagamentos por aproximação, vem crescendo em todas as faixas etárias, sendo adotado por 84% dos jovens entre 18 e 24 anos e por 51% das pessoas com mais de 60 anos.

Segundo Liliane Barroso, coordenadora de estudos do Etene, o desempenho positivo da região está relacionado ao crescimento do comércio varejista e do setor de serviços, aliado à queda histórica do desemprego. O setor de serviços cresceu 2,5% nacionalmente, mas com taxas ainda maiores em seis dos nove estados nordestinos, como Rio Grande do Norte (6,4%), Paraíba (6,0%), Ceará e Maranhão (ambos 4,2%).

Além disso, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicou redução do desemprego em todos os estados do Nordeste no segundo trimestre de 2025, com cinco deles registrando as menores taxas desde 2012. Esse cenário acompanha a tendência nacional, onde a taxa média de desocupação caiu para 5,8%, o menor índice já registrado.