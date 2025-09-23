Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Rede de supermercados entra em recuperação judicial e luta para não fechar portas

Empresa familiar busca reestruturar dívidas e manter empregos após crise econômica e concorrência acirrada

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/09/2025 - 19:46 h
Rede de Supermercado entra em recuperação judicial
Rede de Supermercado entra em recuperação judicial -

O Supermercado Degrau , também conhecido como Supermercado Brasil, uma das redes mais tradicionais do Vale do Aço, protocolou pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo. Com valor de causa de R$ 62.237.055,09, a medida tem o objetivo de reorganizar as dívidas, superar a crise econômico-financeira e garantir a continuidade das operações.

Uma história de 43 anos

Fundado há mais de quatro décadas, o Supermercado Brasil construiu reputação sólida baseada na “tradição, credibilidade e proximidade com a comunidade local”, segundo a petição inicial.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo da trajetória, gerou centenas de empregos e teve papel relevante na economia regional, tornando-se um verdadeiro patrimônio familiar.

Por que a crise aconteceu

O pedido de recuperação judicial é resultado da combinação de vários fatores:

  • Plano de expansão de 2019: a empresa captou recursos no mercado financeiro com juros baixos, mas o cenário se reverteu drasticamente.
  • Cenário macroeconômico: a Selic saltou de cerca de 2% para aproximadamente 15% ao ano, elevando o custo da dívida pós-fixada.
  • Impactos da pandemia: em 2020, o aumento inicial das vendas foi seguido por elevação dos custos operacionais, com insumos, logística e despesas sanitárias pressionando as margens.
  • Concorrência intensa: a chegada de grandes redes como Assaí, Mart Minas, Coelho Diniz e Supermercados BH intensificou a “guerra de preços”, reduzindo margens e vendas da empresa local.

Leia Também:

Disputa familiar leva famosa rede de supermercados a leilão milionário
Rede de supermercados surpreende e assume 5 unidades da concorrência
Aprovado! Remédios poderão ser vendidos em supermercados de todo o Brasil
Bahia é o principal mercado da Neoenergia no Brasil, diz VP

Situação atual e perspectivas

Apesar do faturamento ter mais que dobrado nos últimos anos — de R$ 97 milhões para R$ 202 milhões —, o crescimento das despesas operacionais e financeiras comprometeu a saúde financeira da empresa. Um ponto crítico é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões, que retém automaticamente parte do caixa, limitando a gestão dos recursos e asfixiando o capital de giro.

Ainda assim, o resultado operacional, antes das despesas financeiras, permanece positivo, indicando que a atividade principal continua viável. Com a recuperação judicial, a rede pretende reorganizar seu passivo e adotar medidas de eficiência para preservar empregos e manter o atendimento à comunidade.

Recuperação judicial como solução

A recuperação judicial é uma ferramenta legal que permite empresas com relevância histórica e social, como o Supermercado Brasil, superarem crises financeiras sem encerrar operações, garantindo a preservação de empregos e a continuidade do serviço à população.

A expectativa é que, com a reorganização, a rede familiar consiga se reerguer e seguir contribuindo para o desenvolvimento econômico do Vale do Aço.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CRISE recuperação judicial supermercado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rede de Supermercado entra em recuperação judicial
Play

Morre suspeito de participar da execução de delegado no litoral de SP

Rede de Supermercado entra em recuperação judicial
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Rede de Supermercado entra em recuperação judicial
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Rede de Supermercado entra em recuperação judicial
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

x