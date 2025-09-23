Rede de supermercados entra em recuperação judicial e luta para não fechar portas

Rede de Supermercado entra em recuperação judicial - Foto: Reprodução | AFP

O Supermercado Degrau , também conhecido como Supermercado Brasil, uma das redes mais tradicionais do Vale do Aço, protocolou pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível da Comarca de Timóteo. Com valor de causa de R$ 62.237.055,09, a medida tem o objetivo de reorganizar as dívidas, superar a crise econômico-financeira e garantir a continuidade das operações.

Uma história de 43 anos

Fundado há mais de quatro décadas, o Supermercado Brasil construiu reputação sólida baseada na “tradição, credibilidade e proximidade com a comunidade local”, segundo a petição inicial.

Ao longo da trajetória, gerou centenas de empregos e teve papel relevante na economia regional, tornando-se um verdadeiro patrimônio familiar.

Por que a crise aconteceu

O pedido de recuperação judicial é resultado da combinação de vários fatores:

Plano de expansão de 2019: a empresa captou recursos no mercado financeiro com juros baixos, mas o cenário se reverteu drasticamente.

a empresa captou recursos no mercado financeiro com juros baixos, mas o cenário se reverteu drasticamente. Cenário macroeconômico: a Selic saltou de cerca de 2% para aproximadamente 15% ao ano, elevando o custo da dívida pós-fixada.

a Selic saltou de cerca de 2% para aproximadamente 15% ao ano, elevando o custo da dívida pós-fixada. Impactos da pandemia: em 2020, o aumento inicial das vendas foi seguido por elevação dos custos operacionais, com insumos, logística e despesas sanitárias pressionando as margens.

em 2020, o aumento inicial das vendas foi seguido por elevação dos custos operacionais, com insumos, logística e despesas sanitárias pressionando as margens. Concorrência intensa: a chegada de grandes redes como Assaí, Mart Minas, Coelho Diniz e Supermercados BH intensificou a “guerra de preços”, reduzindo margens e vendas da empresa local.

Situação atual e perspectivas

Apesar do faturamento ter mais que dobrado nos últimos anos — de R$ 97 milhões para R$ 202 milhões —, o crescimento das despesas operacionais e financeiras comprometeu a saúde financeira da empresa. Um ponto crítico é a cessão fiduciária de recebíveis de cartões, que retém automaticamente parte do caixa, limitando a gestão dos recursos e asfixiando o capital de giro.

Ainda assim, o resultado operacional, antes das despesas financeiras, permanece positivo, indicando que a atividade principal continua viável. Com a recuperação judicial, a rede pretende reorganizar seu passivo e adotar medidas de eficiência para preservar empregos e manter o atendimento à comunidade.

Recuperação judicial como solução

A recuperação judicial é uma ferramenta legal que permite empresas com relevância histórica e social, como o Supermercado Brasil, superarem crises financeiras sem encerrar operações, garantindo a preservação de empregos e a continuidade do serviço à população.

A expectativa é que, com a reorganização, a rede familiar consiga se reerguer e seguir contribuindo para o desenvolvimento econômico do Vale do Aço.