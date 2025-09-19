Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Rede de supermercados surpreende e assume 5 unidades da concorrência

Aquisição mantém 448 empregos e reforça a expansão do grupo no Sul do país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/09/2025 - 16:43 h
Uma das maiores redes de supermercados do Brasil assumiu 5 unidades da concorrência
-

A Rede Condor anunciou, nesta terça-feira (16), a compra de cinco unidades do Compre Mais, ampliando ainda mais sua presença no Sul do Brasil. As lojas estão localizadas em São Bento do Sul (três), Rio Negrinho (uma) e Mafra (uma).

Segundo a empresa, os 448 colaboradores atuais serão mantidos após a transição, prevista para ocorrer assim que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a operação.

Expansão estratégica

O presidente do grupo, Pedro Joanir Zonta, afirmou que a aquisição segue o plano de fortalecimento da rede na região. “Com essa compra, reforçamos a nossa presença em Santa Catarina, estratégia que vem sendo adotada nos últimos anos, com outras aquisições que fizemos na região”, destacou.

Antes de se tornarem parte da bandeira Compre Mais, em 2021, as cinco lojas pertenciam ao Grupo Germânia, fundado em 1997.

Presença consolidada

Com o novo negócio, a Rede Condor passa a ter 10 supermercados em Santa Catarina. Antes da aquisição, já havia unidades em Joinville (3), Jaraguá do Sul (1) e Mafra (1).

O grupo também atua no estado com os hipermercados Hipermais — oito unidades, adquiridas em 2023 — e diversificou ainda mais seus negócios nos últimos anos. Entre as compras recentes estão a indústria plástica Cipla e o Shopping Estação Joinville, ambos incorporados em 2023 e 2024.

Um império em expansão

Fundada em 1974, em Curitiba, pelo empresário Pedro Joanir Zonta, a Rede Condor cresceu para além do varejo alimentar. Atualmente, o Grupo Zonta soma 107 operações que vão de supermercados, hipermercados e atacarejos a postos de combustíveis, indústria, logística, shopping, seguradora e até banco.

Com a nova aquisição, a rede fortalece sua atuação em 22 cidades do Paraná e de Santa Catarina, confirmando a estratégia de expansão contínua no Sul do país.

x