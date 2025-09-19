ECONOMIA
Rede de supermercados surpreende e assume 5 unidades da concorrência
Aquisição mantém 448 empregos e reforça a expansão do grupo no Sul do país
Por Iarla Queiroz
A Rede Condor anunciou, nesta terça-feira (16), a compra de cinco unidades do Compre Mais, ampliando ainda mais sua presença no Sul do Brasil. As lojas estão localizadas em São Bento do Sul (três), Rio Negrinho (uma) e Mafra (uma).
Segundo a empresa, os 448 colaboradores atuais serão mantidos após a transição, prevista para ocorrer assim que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a operação.
Expansão estratégica
O presidente do grupo, Pedro Joanir Zonta, afirmou que a aquisição segue o plano de fortalecimento da rede na região. “Com essa compra, reforçamos a nossa presença em Santa Catarina, estratégia que vem sendo adotada nos últimos anos, com outras aquisições que fizemos na região”, destacou.
Leia Também:
Antes de se tornarem parte da bandeira Compre Mais, em 2021, as cinco lojas pertenciam ao Grupo Germânia, fundado em 1997.
Presença consolidada
Com o novo negócio, a Rede Condor passa a ter 10 supermercados em Santa Catarina. Antes da aquisição, já havia unidades em Joinville (3), Jaraguá do Sul (1) e Mafra (1).
O grupo também atua no estado com os hipermercados Hipermais — oito unidades, adquiridas em 2023 — e diversificou ainda mais seus negócios nos últimos anos. Entre as compras recentes estão a indústria plástica Cipla e o Shopping Estação Joinville, ambos incorporados em 2023 e 2024.
Um império em expansão
Fundada em 1974, em Curitiba, pelo empresário Pedro Joanir Zonta, a Rede Condor cresceu para além do varejo alimentar. Atualmente, o Grupo Zonta soma 107 operações que vão de supermercados, hipermercados e atacarejos a postos de combustíveis, indústria, logística, shopping, seguradora e até banco.
Com a nova aquisição, a rede fortalece sua atuação em 22 cidades do Paraná e de Santa Catarina, confirmando a estratégia de expansão contínua no Sul do país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes