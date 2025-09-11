Rede de supermercado faz liquidação total antes de fechar última loja

A decisão de acabar com a marca Nacional faz parte da nova estratégia do Grupo Carrefour - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A rede de supermercados Nacional, uma das mais tradicionais do Rio Grande do Sul, está em seus últimos dias. Com o fechamento de lojas em Porto Alegre e no interior do estado, a marca caminha para a extinção, confirmando a estratégia do Grupo Carrefour, que a adquiriu em 2021.

O próximo fechamento do Nacional acontece em Montenegro, onde a unidade que operou por mais de 30 anos encerra suas atividades em 13 de setembro. Para esvaziar as prateleiras, a loja realiza uma liquidação total, com descontos em diversos produtos. O espaço será ocupado por uma nova loja da rede Mombach.

Na capital gaúcha, o movimento é similar. Após o fechamento da loja do Praia de Belas Shopping no último fim de semana, a última unidade do Nacional em Porto Alegre, no bairro Jardim Dona Leopoldina, fechará as portas em 30 de setembro.

A operação, que empregava entre 50 e 70 funcionários, ofereceu a opção de transferência para o hipermercado Carrefour da Avenida Plínio Brasil Milano.

Estratégia do Grupo Carrefour por trás do fechamento

A decisão de acabar com a marca Nacional faz parte da nova estratégia do Grupo Carrefour, que comprou o Grupo BIG, dono da bandeira Nacional, por R$ 7 bilhões. A prioridade da empresa agora é focar em formatos de maior escala, como o atacarejo Atacadão e o clube de compras Sam’s Club, abandonando o modelo de supermercado tradicional.

Segundo Pablo Lorenzo, CEO do Carrefour no Brasil, a meta é fortalecer as marcas líderes. Muitos dos materiais e equipamentos do Nacional, como carrinhos, estão sendo reaproveitados em outras unidades do grupo.

Criada em Esteio em 1969, a rede Nacional supermercados se tornou um símbolo do varejo gaúcho. Atualmente, restam apenas quatro unidades no Rio Grande do Sul, e a liquidação total em andamento marca a reta final de uma marca que fez parte da vida de milhares de consumidores por décadas.