Explosivo é encontrado em Brasília em dia de condenação de Bolsonaro
Objeto semelhante a um morteiro foi localizado por funcionário de empresa de armazenamento
Por Luan Julião
Na tarde desta quinta-feira, 11, enquanto a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formava maioria para condenar Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por participação em trama golpista após as eleições de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para lidar com um artefato explosivo encontrado em via pública.
O objeto, semelhante a um morteiro, foi localizado por um funcionário de uma empresa de armazenamento na Quadra 8 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), entre pertences de um cliente. De imediato, a polícia foi chamada e iniciou a Operação Petardo, coordenada pelo supervisor do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).
Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolaram a área por precaução e verificaram o artefato, constatando que estava inativo. Um revólver calibre 38 também foi encontrado no local. Até o momento, a PMDF não informou se algum responsável foi identificado ou detido.
A operação chamou atenção justamente em um momento de grande tensão política na capital federal, com a condenação histórica de Bolsonaro e aliados sendo anunciada pelo STF.
