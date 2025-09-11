Explosivo é encontrado em Brasília em dia de condenação de Bolsonaro

Objeto é semelhante a um morteiro - Foto: Divulgação / PCDF

Na tarde desta quinta-feira, 11, enquanto a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formava maioria para condenar Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por participação em trama golpista após as eleições de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para lidar com um artefato explosivo encontrado em via pública.

O objeto, semelhante a um morteiro, foi localizado por um funcionário de uma empresa de armazenamento na Quadra 8 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), entre pertences de um cliente. De imediato, a polícia foi chamada e iniciou a Operação Petardo, coordenada pelo supervisor do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB).

Equipes do Bope isolaram a área por precaução | Foto: Divulgação / PCDF

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) isolaram a área por precaução e verificaram o artefato, constatando que estava inativo. Um revólver calibre 38 também foi encontrado no local. Até o momento, a PMDF não informou se algum responsável foi identificado ou detido.

A operação chamou atenção justamente em um momento de grande tensão política na capital federal, com a condenação histórica de Bolsonaro e aliados sendo anunciada pelo STF.