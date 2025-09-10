Médica formada em Salvador é encontrada morta dentro do presídio

Segundo a Secretaria de Justiça de Sergipe, Daniele apresentava sinais de suicídio - Foto: Reprodução redes sociais

A médica Daniele Barreto, de 46 anos, investigada pelo assassinato do marido, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira, 9, dentro do Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, poucas horas após retornar à unidade.

Daniele possuía Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), segundo a defesa. Ela estava internada desde o dia 1º em uma clínica psiquiátrica, mas, ao passar por uma audiência de custódia, foi definido que ela teria acompanhamento médico no presídio. Ainda segundo o advogado, a cliente foi retirada de um tratamento contínuo, sem prazo definido para alta.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Secretaria de Justiça de Sergipe, Daniele apresentava sinais de suicídio no momento em que foi encontrada. Uma equipe do Samu foi acionada, mas apenas confirmou o óbito. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Entenda

Daniele Barreto foi presa em novembro de 2024, junto a outras seis pessoas, todas suspeitas de participação no homicídio do advogado José Lael.

O crime ocorreu em 18 de outubro, em Aracaju.

Inicialmente custodiada em uma delegacia da capital, ela foi transferida para o presídio feminino em janeiro deste ano.

Em maio, a Justiça converteu a prisão em regime domiciliar.

Porém, em 1º de setembro, após a revogação da medida, Daniele teria passado mal e acabou internada em uma clínica psiquiátrica.

O crime

O marido da médica, José Lael Rodrigues Júnior, de 42 anos, foi morto a tiros em 18 de outubro de 2024, na zona sul da capital sergipana. Ele estava em um carro com o filho quando foi abordado por homens armados em uma motocicleta. Ambos foram atingidos, mas apenas o adolescente sobreviveu.

As investigações apontam que a médica teria informado aos executores a localização do marido. O advogado foi atingido por três disparos e morreu ainda no local.

O filho, baleado no ombro, conseguiu dirigir até um hospital particular, onde recebeu atendimento médico e sobreviveu.

Perfil da médica

A médica formou-seu em uma faculdade de Salvador. Ela formou-se em 2001 pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), segundo informações que constam registro de Daniele no Conselho Federal de Medicina (CFM).