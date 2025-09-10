Menu
BRASIL
BRASIL

Onde morar na aposentadoria? As melhores cidades para envelhecer

Ranking inédito revela os lugares ideais no país para viver com bem-estar na terceira idade

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/09/2025 - 17:06 h
O estudo do Instituto de Longevidade vai além dos dados estatísticos
Com a população brasileira envelhecendo a um ritmo acelerado, encontrar o lugar ideal para aproveitar a aposentadoria se tornou uma prioridade para muitos. Um novo estudo do Instituto de Longevidade revelou quais são as melhores cidades do Brasil para quem busca qualidade de vida, saúde e bem-estar na terceira idade.

O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL 2023), que pela primeira vez avaliou todos os 5.570 municípios do país, destaca que a preparação para uma vida mais longa e saudável é um desafio coletivo.

Como funciona o ranking?

O IDL analisa 23 indicadores essenciais, agrupados em três categorias principais:

  • Saúde: Acesso a leitos hospitalares, cobertura vacinal, e qualidade do sistema de saúde.
  • Economia: Capacidade de consumo, segurança financeira e longevidade esperada da população.
  • Socioambiental: Relações afetivas, engajamento comunitário e acesso à educação e lazer.

Para uma avaliação mais precisa, as cidades foram divididas por tamanho: grandes (acima de 100 mil habitantes), médias (de 34,8 mil a 99,9 mil) e pequenas (até 34 mil moradores).

Destaques para viver a terceira idade

O ranking trouxe algumas surpresas e confirmou a liderança de municípios já conhecidos pela alta qualidade de vida.

Cidades Grandes: São Caetano do Sul (SP) manteve a primeira posição. A cidade se destaca por sua infraestrutura hospitalar e alta expectativa de vida. Vitória (ES) saltou impressionantes 37 posições, chegando ao segundo lugar, seguida por Santos (SP) em terceiro.

Cidades Médias: Nesta nova categoria, São Lourenço (MG) lidera o ranking, valorizada por suas famosas águas minerais e forte vocação turística. Gramado (RS) e São Miguel do Oeste (SC) completam o top 3, oferecendo um ambiente seguro e agradável para moradia.

Cidades Pequenas: Peritiba (SC) conquistou a primeira posição do ranking nesta categoria, com menos de 3 mil habitantes e forte influência da imigração alemã. Sendo a melhor cidade do sul na pesquisa, ela também apresentou uma alta variável para a área de saúde.

Mais do que números: qualidade de vida na prática

O estudo do Instituto de Longevidade vai além dos dados estatísticos. Ele aponta que envelhecer com qualidade não depende apenas da estrutura, mas também de um ambiente que promova o bem-estar social, cultural e emocional.

A pesquisa mostra que, seja em cidades com vocação turística como São Lourenço, ou em comunidades pequenas como Peritiba, é possível encontrar o local ideal para aproveitar a aposentadoria no Brasil. A diversidade de opções reforça que o país já está se movendo para oferecer uma vida mais longa, saudável e feliz para sua população idosa.

