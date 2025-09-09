Calendário 2026: maior feriado terá 5 dias de descanso

Calendário feriados - Foto: Freepik

O ano de 2026 promete ser um alívio para quem busca descanso e planejamento de viagens. Ao contrário de 2025, quando muitos feriados caíram em fins de semana, o próximo calendário nacional traz 9 dos 10 feriados em dias úteis, garantindo várias oportunidades de folga prolongada.

O destaque do ano é o Carnaval, que pode se tornar o maior feriado de 2026, com cinco dias de folga garantida para quem puder emendar a Quarta-feira de Cinzas. Com a celebração começando no sábado, muitos brasileiros terão a chance de aproveitar um período estendido de lazer, viagens e atividades em família.



Feriados de 2026

O ano começa com a Confraternização Universal (1º de janeiro), que cai em uma quinta-feira. Isso abre a possibilidade de um feriado de quatro dias, caso o dia 2 de janeiro seja declarado ponto facultativo nas empresas. A seguir, outras datas também podem se tornar feriados de 4 dias:

Tiradentes: 21 de abril (terça-feira)

Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira)

Feriados na Bahia:

São João: 24 de junho de 2026 (quarta-feira).

Independência da Bahia: 2 de julho de 2026 (quinta-feira).

Feriados em Salvador:

Nossa Senhora da Conceição da Praia: 8 de dezembro de 2026 (terça-feira).

Além disso, o calendário de 2026 já garante, sem precisar de emendas ou pontos facultativos, várias folgas de três dias:

Sexta-Feira Santa: 3 de abril (sexta-feira)

Dia do Trabalhador: 1º de maio (sexta-feira)

Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira)

Finados: 2 de novembro (segunda-feira)

Consciência Negra: 20 de novembro (sexta-feira)

Natal: 25 de dezembro (sexta-feira)

A única data nacional que cairá em um fim de semana em 2026 é a Proclamação da República (15 de novembro), que será um domingo.

Feriados prolongados

A Lei nº 662 de 1949 e suas atualizações garantem a uniformidade dos feriados em todo o país, mas é importante lembrar que a decisão sobre os pontos facultativos é dos empregadores. No entanto, o calendário de 2026 já é bastante favorável para quem busca uma pausa merecida.