O calendário perfeito: 2026 terá 10 oportunidades de feriados prolongados

Carnaval de Salvador em 2025 - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

O ano de 2026 será de muitas possibilidades de descanso para os trabalhadores, já que em contraponto a 2025 terá muitos feriados no meio de semana, o que abre espaço para os feriados prolongados ou feriadões, como são conhecidos.

O primeiro feriado do ano já abre possibilidade para mais dias de descanso. O 1º de janeiro, oficialmente 'Confraternização Universal' cai em uma quinta-feira. Assim, as chances de empresas aderirem ponto facultativo na sexta-feira, 2, é grande, se tornando 4 dias de folga.

Outros feriados que podem se tornar 4 dias de folga são Tiradentes (21 de abril, terça-feira) e Corpus Christi (4 de junho, quinta-feira). Vale lembrar que a data é feriado municipal, amplamente adotado nas grandes capitais, como em Salvador desde 2025.

Na Bahia, ainda há possibilidade um novo feriado prolongado de 4 dias na comemoração da Independência do Brasil na Bahia, comemorado no dia 2 de julho, uma quinta-feira.

Comemoração da Independência da Bahia, em Salvador, em 2025 | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Em seguida, as folgas de 3 dias que não dependem de pontos facultativos para se tornarem feriadões incluem: Sexta-Feira Santa (03 de abril), Dia do Trabalhador (1º de maio), Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro), que caem em sextas-feiras.

Além desses, também caem nas segundas-feiras, os seguintes feriados: Independência do Brasil (07 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (02 de novembro).

O único feriado nacional que cairá em um final de semana em 2026 é o feriado da Proclamação da República, comemorado no dia 15 de novembro, que será um domingo.

Pontos facultativos

Importante relembrar que a criação dos feriados prolongados em dias seguintes aos feriados depende exclusivamente de decisões dos empregadores, já que não existe obrigação de liberação na legislação trabalhista.

Praia do Porto da Barra, em Salvador | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Feriados nacionais

Confira todos os feriados nacionais de 2026

Janeiro

1º de janeiro (quinta-feira): Ano Novo / Confraternização Universal

Fevereiro

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval

Abril

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo / Sexta-feira Santa

5 de abril (domingo): Páscoa

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

Maio

1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador

Junho

4 de junho (quinta-feira) - Ponto facultativo: Corpus Christi

Setembro

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Dezembro

24 de dezembro (quinta-feira) – Ponto facultativo (após 14h): Véspera de Natal

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

31 de dezembro (quinta-feira): Ponto facultativo (após 14h) – Véspera de Ano Novo

Feriados na Bahia e em Salvador

Além dos feriados nacionais, estados e municípios também têm direito a determinais feriados locais, o que impacta a vida dos trabalhadores. Confira abaixo a lista de feriados da Bahia e de Salvador

Feriados na Bahia

24 de junho (quarta-feira) - Dia de São João

2 de julho (quinta-feira) - Independência da Bahia

Feriados em Salvador

8 de dezembro (terça-feira) - Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia

19 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi

Pontos de Atenção

O único feriado nacional que cairá em um final de semana é a Proclamação da República (15 de novembro), que será um domingo.

O Carnaval, que ocorre em 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça), é considerado ponto facultativo. A Quarta-feira de Cinzas (18 de fevereiro) também costuma ter ponto facultativo até as 14h.