BRASIL
SAIBA QUANDO

Brasil vai parar? Feriadão prolongado está confirmado no país neste ano

Período representa uma das poucas chances no ano para um feriado prolongado

Por Leilane Teixeira

04/08/2025 - 23:04 h
Trabalhadores poderão aproveitar quatro dias consecutivos de descanso
Para os amantes de viagens que esperam um brecha para poder curtir ou até mesmo descansar, o momento está cada vez maios perto ainda neste ano.

Em 2025, o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cairá numa quinta-feira e promete ser uma das poucas chances de um verdadeiro feriadão para os brasileiros.

Com a possibilidade de emendar a sexta-feira, 21, muitos trabalhadores poderão aproveitar quatro dias consecutivos de descanso, de quinta até domingo.

Momento "raro" neste ano, já que boa parte dos feriados nacionais aconteceram ou ainda vão acontecer no fim de semana, o feriado da Consciência Negra se destaca como uma das datas mais vantajosas do ano para quem deseja descansar ou até mesmo viajar.

Confira os feriados nacionais restantes de 2025:

  • 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (domingo) – Finados
  • 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Planejamento é essencial

Para quem deseja aproveitar ao máximo os poucos feriados prolongados de 2025, é importante se antecipar. Avaliar políticas internas das empresas sobre ponto facultativo, alinhar folgas com colegas de equipe e organizar viagens com antecedência são estratégias recomendadas para garantir o melhor aproveitamento desses momentos de pausa.

Com poucas oportunidades ao longo do ano, o feriado da Consciência Negra representa um respiro importante para o trabalhador brasileiro. Seja para descansar em casa, visitar a família ou viajar, vale a pena se programar.

