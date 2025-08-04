BRASIL
Ozempic brasileiro chega às farmácias com preço mais baixo; veja quanto custa
Canetas injetáveis nacionais para obesidade e diabetes já estão à venda e prometem ampliar o acesso ao tratamento
Por Luiz Almeida
A partir desta segunda-feira, 4, o Brasil passa a contar com as suas primeiras canetas injetáveis. A farmacêutica nacional EMS lançou as chamadas Olire e Lirux, consideradas as versões genéricas e mais acessíveis dos famosos Saxenda, Victoza e Ozempic.
Disponíveis inicialmente nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco, os medicamentos chegam às prateleiras do Sul e Sudeste, com expansão prevista para outras regiões nos próximos meses.
Quanto custa o “Ozempic brasileiro”?
Os preços sugeridos são:
- Olire (3 canetas): R$ 760,61
- Lirux (2 canetas): R$ 507,07
- Olire ou Lirux (1 caneta): A partir de R$ 307,26
A expectativa é que 250 mil unidades estejam no mercado até o fim de 2024, e que meio milhão de canetas sejam distribuídas até agosto de 2026.
Como funcionam Olire e Lirux?
Os dois medicamentos utilizam liraglutida, mesma substância presente no Saxenda e no Victoza.
Leia Também:
Trata-se de um análogo de GLP-1, hormônio que age no sistema digestivo e nervoso, ajudando no controle do apetite, regulação da glicose e emagrecimento.
- Olire: voltada ao tratamento da obesidade, pode ser usada por pacientes a partir de 12 anos.
- Lirux: indicada para quem tem diabetes tipo 2, a partir dos 10 anos.
A aplicação é diária, feita com caneta injetável no abdômen, braço ou coxa. A dose deve ser ajustada com acompanhamento médico.
É preciso receita?
Desde junho, os medicamentos com liraglutida exigem prescrição médica com retenção. Isso significa que é necessário apresentar a receita na farmácia, que ficará com uma via do documento.
A automedicação não é recomendada, já que os efeitos colaterais e os ajustes de dose devem ser acompanhados de perto por um profissional de saúde.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes