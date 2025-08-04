Ozempic brasileiro chega às farmácias com preço mais baixo; veja quanto custa

EMS lançou as chamadas Olire e Lirux - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira, 4, o Brasil passa a contar com as suas primeiras canetas injetáveis. A farmacêutica nacional EMS lançou as chamadas Olire e Lirux, consideradas as versões genéricas e mais acessíveis dos famosos Saxenda, Victoza e Ozempic.

Disponíveis inicialmente nas redes Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco, os medicamentos chegam às prateleiras do Sul e Sudeste, com expansão prevista para outras regiões nos próximos meses.

Quanto custa o “Ozempic brasileiro”?

Os preços sugeridos são:

Olire (3 canetas): R$ 760,61

Lirux (2 canetas): R$ 507,07

Olire ou Lirux (1 caneta): A partir de R$ 307,26

A expectativa é que 250 mil unidades estejam no mercado até o fim de 2024, e que meio milhão de canetas sejam distribuídas até agosto de 2026.

Como funcionam Olire e Lirux?

Os dois medicamentos utilizam liraglutida, mesma substância presente no Saxenda e no Victoza.

Trata-se de um análogo de GLP-1, hormônio que age no sistema digestivo e nervoso, ajudando no controle do apetite, regulação da glicose e emagrecimento.

Olire: voltada ao tratamento da obesidade, pode ser usada por pacientes a partir de 12 anos.

Lirux: indicada para quem tem diabetes tipo 2, a partir dos 10 anos.

A aplicação é diária, feita com caneta injetável no abdômen, braço ou coxa. A dose deve ser ajustada com acompanhamento médico.

É preciso receita?

Desde junho, os medicamentos com liraglutida exigem prescrição médica com retenção. Isso significa que é necessário apresentar a receita na farmácia, que ficará com uma via do documento.

A automedicação não é recomendada, já que os efeitos colaterais e os ajustes de dose devem ser acompanhados de perto por um profissional de saúde.