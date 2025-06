Medicamento encontrado no Ozempic pode levar à perda da visão, alerta Anvisa

Anvisa emite alerta sobre Ozempic e derivados - Foto: Foto: Ilustratativa | Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, emitiu um comunicado nesta quarta–feira, 12, avisando sobre um risco raro, porém grave, ligado ao uso de medicamentos à base de semaglutida, como Ozempic, Rybelsus e Wegovy. De acordo com o comunicado, a Anvisa solicitou a inclusão de uma informação na bula do medicamento.

A condição tratada como muito rara, se trata da Neuropatia Óptica Isquêmica Anterior Não Arterítica (Noiana). A decisão foi tomada após uma análise do Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância (PRAC) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que visualizou a “Noiana” como uma reação do corpo à semaglutida.

Casos notificados

De acordo com a Agência, até o dia 8 de junho de 2025, 52 notificações de possíveis casos de distúrbios na visão por conta da semaglutida foram registradas no sistema VigiMed.

Nestes relatos, nove casos apontam visão turva, oito de comprometimento visual, sete de cegueira, um de acuidade visual reduzida e quatro de exclusivamente de neurite óptica isquêmica.

Orientações para médicos e pacientes

A Anvisa recomenda que os médicos informem aos seus pacientes sobre o risco, mesmo sendo raro, e que se atentem a sinais. A apresentação de sintomas como perda súbita de visão, visão embaçada ou piora rápida da visão acarretaria na interrupção imediata do uso da medicação, caso seja confirmado o caso da Noiana.

Além disso, o uso da semaglutida deve seguir a receita de forma rigorosa além de todo e qualquer sintoma deve ser comunicado ao médico responsável.

Mudança na regra das vendas

Além da mudança na bula, que deve conter o aviso do risco de Noiana, a Anvisa reforça que, a partir de 23 de junho de 2025, a venda dos produtos a base de semaglutida só pode acontecer em caso de retenção de receita, de acordo com a determinação da Resolução RDC nº 973/2025 e da Instrução Normativa nº 360/202.

O que a Noiana?

De acordo com o hospital britânico “Brigham and Women's Hospital”, a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, conhecida como Noiana, é uma condição onde ocorre uma perda no fluxo de sangue ao nervo óptico, parte que conecta o olho ao cérebro.

Causando a perda súbita da visão em um dos olhos, sem causar dor, após o inicio, a visão danificada tende a se manter estável, sem piorar ou melhorar.

Alguns sintomas que podem comprovar a condição são:

Visão turva;

Perda súbita ou progressiva da visão;

Alteração na percepção das cores;

Perda de campo de visão.

Até o momento, não existe uma cura ou tratamento efetivo para a Noiana, alguns pacientes podem se recuperar em partes com o tempo, porém a visão pode ser comprometida para sempre.