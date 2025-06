Farmacêutica anuncia primeira caneta contra obesidade produzida no Brasil

A previsão é de produção de 200 mil canetas em 2025 - Foto: Freepik

A farmacêutica brasileira EMS lançará em agosto de 2025 a primeira caneta injetável contra obesidade produzida no Brasil, chamada Olire, com liraglutida como princípio ativo. A empresa também o lançamento da Lirux, voltada ao tratamento do diabetes tipo 2, contendo o mesmo princípio.

Ambos são os primeiros análogos de GLP-1 desenvolvidos e fabricados nacionalmente e não são classificados como medicamentos genéricos. "Diferentemente de um genérico, a liraglutida da EMS foi aprovada pela Anvisa como um novo medicamento de ingrediente ativo já registrado no Brasil, pois é fruto de uma inovação tecnológica exclusiva no país", afirma a EMS em nota.

Segundo a EMS, a aprovação da Anvisa ocorreu em dezembro de 2024, reconhecendo o produto como fruto de uma inovação tecnológica no país, fazendo com que a farmacêutica se tornasse a primeira fabricante 100% brasileira a ingressar no mercado global de análogos de GLP-1.

A previsão é de produção de 200 mil canetas em 2025 e mais de 500 mil unidades nos 12 meses seguintes. A empresa também planeja lançar, em 2026, canetas de semaglutida, cuja patente expirará no Brasil.