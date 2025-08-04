Menu
BRASIL

Presidente da EBC entrega pedido de demissão ao governo Lula

Jean Lima deixa cargo na estatal e nova nomeação será feita pelo ministro Sidônio Palmeira

Por Fernando Valverde

04/08/2025 - 13:33 h
Jean Lima, ex-presidente da EBC
Jean Lima, ex-presidente da EBC -

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, entregou seu pedido de demissão da estatal nesta segunda-feira, 4. O anúncio foi feito ao ministro da Secom (Secretaria de Comunicação), Sidônio Pereira, que deverá conduzir a transição do cargo com um novo nomeado.

"Estou à disposição do ministro para a transição com o sucessor que ele definir e sigo confiante no sucesso do governo do presidente Lula. Que ele siga mudando a vida do povo brasileiro para melhor", disse Lima em entrevista à Folha de S.Paulo.

Jean Lima ocupava o cargo desde dezembro de 2023, quando substituiu Hélio Doyle, que pediu demissão após repostar nas redes sociais uma mensagem ofensiva a apoiadores de Israel.

Na ocasião, Doyle compartilhou uma publicação do ilustrador Carlos Latuff que dizia: “Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", o que desagradou o então ministro da Secom à epóca, o hoje deputado federal Paulo Pimenta (PT).

A expectativa é de que o atual diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, ocupe a presidência da estatal até que Sidônio faça uma nomeação.

