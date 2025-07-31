4 destinos lindos da Bahia se destacam entre os mais buscados para hospedagem

Região Nordeste lidera ranking com 11 destinos mencionados - Foto: SEGOC / Divulgação

A Bahia aparece com quatro cidades na lista entre os destinos mais buscados para hospedagem no segundo semestre de 2025, de acordo com dados da Decolar, líder em tecnologia de viagens na América Latina.

Aparecem no ranking, Porto Seguro em 4º lugar, seguida por Salvador (13º), Ilhéus (14º) e Praia do Forte (20º).

A região Nordeste lidera o ranking com 11 destinos mencionados, entre as cidades estão: Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe e Paraíba. Já o topo da lista é formado por Gramado (RS), Porto de Galinhas (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

A preferência dos viajantes tem sido por estadias com bom wi-fi, áreas de lazer, portaria 24h e que aceitam pets. Além disso, há uma tendência crescente por casas e residências por temporada, que acomodam famílias e grupos maiores, segundo Daniela Araujo, diretora de Produtos em Destino da Decolar.

O Portal A TARDE te mostra os destaques dos destinos baianos que aparecem no ranking com melhores hospedagem, confira:

Porto Seguro

Com uma grande variedade de hotéis, pousadas e resorts, Porto Seguro também se destaca por preços de hospedagens mais em conta e com ótimo custo-benefício.

Ofertas de pousadas intimistas, hotéis próximos à praia e resorts que oferecem atividades incríveis para toda a família e também perto do Centro ao longo de toda orla, são alguns dos pontos altos do município baiano.

Salvador

A cidade conta com uma ampla rede hoteleira, que abrange grande parte da cidade e também têm preços acessíveis, além de ser fácil encontrar hospedagens bem localizadas.

A área mais turística de Salvador abrange grande parte da rede hoteleira, e é marcada pela orla, entre o Pelourinho e o bairro do Rio Vermelho. Nesse trecho está a Avenida Contorno, Campo Grande, Corredor da Vitória, Barra, Avenida Oceânica e Ondina.

Ilhéus

Conhecido como polo turístico da Bahia e pela excelente infraestrutura hoteleira com opções diversas, desde pousadas mais simples a resorts super completos.

A região sul da cidade é a mais procurada por ter as praias mais frequentadas do município, e por isso é nesta parte onde se encontram a maioria das hospedagens.

Já no centro também existem boas acomodações. Para quem busca por sossego e áreas mais vazias, a região norte é mais indicada.

Praia do Forte

Localizada no Litoral Norte da Bahia, o destino conta com boas ofertas de hospedagem e diferentes opções entre resorts refinados a hostels descolados, passando por pousadas charmosas, casas de veraneio e hotéis que cabem em todos os bolsos, gostos e desejos.

Praia do Forte é um destino bem pequeno, o lugar concentra mais opções de pousadas e hotéis no centrinho da vila e a Igreja de São Francisco de Assis é um bom ponto de referência para quem deseja estar pertinho do mar.

Mas se o seu objetivo é estar nos arredores de uma boa praia, vale conferir as pousadas mais próximas à Praia Pedra do Chapéu, com caminhada mais curta até as piscinas naturais da Praia do Lord.

