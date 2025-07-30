Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Menor cidade do Brasil tem forte apelo turístico para quem ama aventura

Tesouro nacional se destaca por conexão direta com um dos maiores patrimônios culturais do país

Por Luiz Almeida

30/07/2025 - 20:46 h
Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes
Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes -

Apesar de ocupar apenas 3,565 km², Santa Cruz de Minas, no interior de Minas Gerais, se destaca como um tesouro para quem busca experiências autênticas, contato com a natureza e uma imersão na história brasileira.

Reconhecida como o menor município do Brasil em extensão territorial, a cidade é pequena no mapa, mas gigante em atrativos turísticos, especialmente para aventureiros que percorrem os caminhos da lendária Estrada Real.

Com cerca de oito mil habitantes, Santa Cruz de Minas é oficialmente parte da rota histórica criada pela Coroa Portuguesa no século XVII para escoar o ouro e os diamantes das Minas Gerais até os portos do litoral, segundo informações da Gazeta.

Essa conexão direta com um dos maiores patrimônios culturais do Brasil transformou o município em um ponto estratégico entre dois ícones turísticos: São João del-Rei e Tiradentes.

Leia Também:

Porto Seguro apresenta quatro novas atrações turísticas; veja quais
Parque temático de neve anuncia unidade inédita e gigante no Brasil
Para quem gosta de aventura! Conheça os 5 destinos mais perigosos do mundo

Turistas que passam pelos tradicionais trilhos de trem, pelas igrejas barrocas e pelas trilhas da região acabam sendo naturalmente atraídos pela cidade.

Além do apelo histórico, Santa Cruz de Minas também preserva tradições locais por meio de sua produção artesanal e de pequenas indústrias que movimentam a economia, com destaque para móveis rústicos e alimentos típicos da culinária mineira.

A força da Estrada Real

A presença da cidade na Estrada Real é o que impulsiona grande parte do seu potencial turístico. Com mais de 1.600 km de extensão, a Estrada Real conecta 199 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Dividida em quatro caminhos oficiais, Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho do Sabarabuçu, a rota oferece aos viajantes experiências que vão de trilhas em meio à Mata Atlântica a visitas a fazendas centenárias, igrejas barrocas e restaurantes com o melhor da gastronomia mineira.

Reconhecida como monumento nacional em 2023, a Estrada Real vem se consolidando como um dos roteiros turísticos mais atrativos do país, e Santa Cruz de Minas é um dos pontos acolhedores e simbólicos desse grande circuito.

Cabe ressaltar que Minas Gerais foi o estado que mais cresceu em atividades turísticas no Brasil entre 2022 e 2023, com alta de 23,9%, o dobro da média nacional. No ano passado, mais de 31 milhões de visitantes circularam por terras mineiras, e em 2024 o cenário continua positivo, com um crescimento de 9,1% no setor apenas entre janeiro e agosto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cidade turística MInas Gerais Santa Cruz de Minas Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes
Play

Setor turístico perdeu R$ 673 milhões em receitas, aponta presidente da ABIH

Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes
Play

Expedição Chile: subida à Cratera Navidad, formada a partir de erupção vulcânica

Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes
Play

Expedição Chile: paisagens incentivam aventureiros à superação de limites

Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes
Play

Expedição Chile: Reserva Malalcahuello é destino de aventura para visitantes

x