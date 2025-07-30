TURISMO
Menor cidade do Brasil tem forte apelo turístico para quem ama aventura
Tesouro nacional se destaca por conexão direta com um dos maiores patrimônios culturais do país
Por Luiz Almeida
Apesar de ocupar apenas 3,565 km², Santa Cruz de Minas, no interior de Minas Gerais, se destaca como um tesouro para quem busca experiências autênticas, contato com a natureza e uma imersão na história brasileira.
Reconhecida como o menor município do Brasil em extensão territorial, a cidade é pequena no mapa, mas gigante em atrativos turísticos, especialmente para aventureiros que percorrem os caminhos da lendária Estrada Real.
Com cerca de oito mil habitantes, Santa Cruz de Minas é oficialmente parte da rota histórica criada pela Coroa Portuguesa no século XVII para escoar o ouro e os diamantes das Minas Gerais até os portos do litoral, segundo informações da Gazeta.
Essa conexão direta com um dos maiores patrimônios culturais do Brasil transformou o município em um ponto estratégico entre dois ícones turísticos: São João del-Rei e Tiradentes.
Turistas que passam pelos tradicionais trilhos de trem, pelas igrejas barrocas e pelas trilhas da região acabam sendo naturalmente atraídos pela cidade.
Além do apelo histórico, Santa Cruz de Minas também preserva tradições locais por meio de sua produção artesanal e de pequenas indústrias que movimentam a economia, com destaque para móveis rústicos e alimentos típicos da culinária mineira.
A força da Estrada Real
A presença da cidade na Estrada Real é o que impulsiona grande parte do seu potencial turístico. Com mais de 1.600 km de extensão, a Estrada Real conecta 199 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Dividida em quatro caminhos oficiais, Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho do Sabarabuçu, a rota oferece aos viajantes experiências que vão de trilhas em meio à Mata Atlântica a visitas a fazendas centenárias, igrejas barrocas e restaurantes com o melhor da gastronomia mineira.
Reconhecida como monumento nacional em 2023, a Estrada Real vem se consolidando como um dos roteiros turísticos mais atrativos do país, e Santa Cruz de Minas é um dos pontos acolhedores e simbólicos desse grande circuito.
Cabe ressaltar que Minas Gerais foi o estado que mais cresceu em atividades turísticas no Brasil entre 2022 e 2023, com alta de 23,9%, o dobro da média nacional. No ano passado, mais de 31 milhões de visitantes circularam por terras mineiras, e em 2024 o cenário continua positivo, com um crescimento de 9,1% no setor apenas entre janeiro e agosto.
