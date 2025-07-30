Menor cidade do Brasil tem forte apelo turístico para quem ama aventura

Santa Cruz de Minas chama a atenção por detalhes - Foto: Reprodução | YouTube

Apesar de ocupar apenas 3,565 km², Santa Cruz de Minas, no interior de Minas Gerais, se destaca como um tesouro para quem busca experiências autênticas, contato com a natureza e uma imersão na história brasileira.

Reconhecida como o menor município do Brasil em extensão territorial, a cidade é pequena no mapa, mas gigante em atrativos turísticos, especialmente para aventureiros que percorrem os caminhos da lendária Estrada Real.

Com cerca de oito mil habitantes, Santa Cruz de Minas é oficialmente parte da rota histórica criada pela Coroa Portuguesa no século XVII para escoar o ouro e os diamantes das Minas Gerais até os portos do litoral, segundo informações da Gazeta.

Essa conexão direta com um dos maiores patrimônios culturais do Brasil transformou o município em um ponto estratégico entre dois ícones turísticos: São João del-Rei e Tiradentes.

Turistas que passam pelos tradicionais trilhos de trem, pelas igrejas barrocas e pelas trilhas da região acabam sendo naturalmente atraídos pela cidade.

Além do apelo histórico, Santa Cruz de Minas também preserva tradições locais por meio de sua produção artesanal e de pequenas indústrias que movimentam a economia, com destaque para móveis rústicos e alimentos típicos da culinária mineira.

A força da Estrada Real

A presença da cidade na Estrada Real é o que impulsiona grande parte do seu potencial turístico. Com mais de 1.600 km de extensão, a Estrada Real conecta 199 municípios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Dividida em quatro caminhos oficiais, Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes e Caminho do Sabarabuçu, a rota oferece aos viajantes experiências que vão de trilhas em meio à Mata Atlântica a visitas a fazendas centenárias, igrejas barrocas e restaurantes com o melhor da gastronomia mineira.

Reconhecida como monumento nacional em 2023, a Estrada Real vem se consolidando como um dos roteiros turísticos mais atrativos do país, e Santa Cruz de Minas é um dos pontos acolhedores e simbólicos desse grande circuito.

Cabe ressaltar que Minas Gerais foi o estado que mais cresceu em atividades turísticas no Brasil entre 2022 e 2023, com alta de 23,9%, o dobro da média nacional. No ano passado, mais de 31 milhões de visitantes circularam por terras mineiras, e em 2024 o cenário continua positivo, com um crescimento de 9,1% no setor apenas entre janeiro e agosto.