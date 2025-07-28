Menu
VAI ENCARAR?

Parque temático de neve anuncia unidade inédita e gigante no Brasil

Snowland anunciou expansão com atrações em ambiente gelado e temperaturas negativas

Por Beatriz Santos

28/07/2025 - 13:03 h
Parque temático em Gramado, no Rio Grande do Sul
Parque temático em Gramado, no Rio Grande do Sul -

O Snowland, parque temático de neve artificial reconhecido em Gramado (RS), vai inaugurar uma nova unidade em São Paulo entre 2026 e 2027. Com um investimento estimado em R$ 200 milhões, a versão paulista promete ser ainda maior do que a matriz gaúcha, que ocupa mais de 16 mil m².

A proposta do Snowland em São Paulo é oferecer uma experiência imersiva em neve e temperaturas negativas, com até -5 °C, possibilitando atividades como esqui, snowboard, patinação no gelo, tobogãs e áreas temáticas para crianças.

O parque também terá espaços gastronômicos que remetem a vilarejos alpinos, garantindo conforto com roupas térmicas especiais para os visitantes.

A localização exata ainda não foi divulgada, mas a escolha da capital paulista considera a grande população e a alta demanda por entretenimento. Além de atender ao público local, a nova unidade espera atrair turistas, contando inclusive com a previsão de um hotel próximo ao parque.

Embora a ideia de um parque de neve indoor pareça inusitada para o clima brasileiro, essa modalidade tem exemplos famosos no exterior, como o Ski Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que oferece pistas para diversos níveis, aulas de esqui e encontros com pinguins em meio ao deserto.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Snowland Gramado OFICIAL (@snowlandgramado)

x