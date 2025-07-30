DIVERSÃO
6 parques incríveis para curtir com toda a família – um fica na Bahia
Entre montanhas-russas, toboáguas e personagens icônicos, descubra destinos que prometem momentos inesquecíveis
Por Agatha Victoria
Luzes, adrenalina e muita diversão: se você ama brinquedos radicais e quer reviver a infância, os parques de diversões e aquáticos espalhados pelo Brasil prometem experiências inesquecíveis para todas as idades.
De atrações voltadas para crianças a aventuras de tirar o fôlego, esses espaços são ótimos destinos para quem busca lazer e emoção.
Com opções em diferentes regiões do país, os parques oferecem infraestrutura, entretenimento e boas lembranças.
Confira 6 parques para conhecer no Brasil:
1.Rolf Park (Pojuca, Bahia)
Localizado no município de Pojuca, na Bahia, o parque aquático se destaca pelas diversas atrações para todas as idades e pelo preço acessível.
“Bom pra se refrescar e, para crianças, é ótimo. O principal: os preços não são exorbitantes como costumam ser nesses espaços, tudo muito justo”, avaliou uma visitante.
2.Beto Carrero World (Penha, Santa Catarina)
Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, o Beto Carrero World conta com inúmeras atrações, como carrossel, roda-gigante e muito mais.
“Pra quem está procurando um local para se divertir nas férias, durante a semana ou em uma época específica do ano, este parque é uma ótima opção!”, afirmou internauta
3.Hopi Hari (Vinhedo, São Paulo)
Inaugurado em 1999, no interior de São Paulo, o Hopi Hari possui mais de 40 atrações e se destaca pela inovação, como o projeto de ser uma “capital” com idioma próprio. O local também é palco de festivais e eventos temáticos.
“Já fui várias vezes ao parque e posso dizer com tranquilidade: cada visita tem seu charme!”, disse uma visitante
4.Beach Park (Aquiraz, Ceará)
Construído em 1985, no município de Aquiraz, o parque aquático possui atrações divididas entre radicais, moderadas e voltadas para a família. É uma experiência marcante para quem visita.
“Parque aquático incrível, com atrações para todas as idades, desde piscinas tranquilas para crianças até toboáguas radicais. O lugar é bem organizado, limpo e com ótima estrutura”, conta internauta após uma visita.
5.Parque da Mônica (São Paulo, SP)
Com foco no público infantil, o parque é um sucesso na capital paulista.
Inspirado nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, os personagens estão presentes por todo o espaço, fazem apresentações musicais e posam para fotos com os visitantes. Entre as atrações, estão a montanha-russa e o famoso “Splash”.
“As crianças adoram. Brinquedos e atrações legais para todas as idades”, comentou uma internauta.
6.Wet’n Wild (Itupeva, São Paulo)
Próximo ao Hopi Hari, o Wet’n Wild conta com uma lagoa natural e áreas de mata nativa. São cerca de 25 atrações para todas as idades.
O grande destaque é o “Meteor”, um tobogã em cápsula com altura equivalente a um prédio de 13 andares e inclinação de 70 graus.
“Amei a experiência que tive no parque, foi inesquecível e voltarei com certeza!”, declarou.
