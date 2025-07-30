6 parques incríveis para curtir com toda a família – um fica na Bahia

Diferentes opções em diversas regiões do Brasil - Foto: Reprodução| Instagram

Luzes, adrenalina e muita diversão: se você ama brinquedos radicais e quer reviver a infância, os parques de diversões e aquáticos espalhados pelo Brasil prometem experiências inesquecíveis para todas as idades.

De atrações voltadas para crianças a aventuras de tirar o fôlego, esses espaços são ótimos destinos para quem busca lazer e emoção.

Com opções em diferentes regiões do país, os parques oferecem infraestrutura, entretenimento e boas lembranças.

Confira 6 parques para conhecer no Brasil:

1.Rolf Park (Pojuca, Bahia)

Se destaca pelas diversas atrações | Foto: Reprodução| Redes sociais

Localizado no município de Pojuca, na Bahia, o parque aquático se destaca pelas diversas atrações para todas as idades e pelo preço acessível.

“Bom pra se refrescar e, para crianças, é ótimo. O principal: os preços não são exorbitantes como costumam ser nesses espaços, tudo muito justo”, avaliou uma visitante.

2.Beto Carrero World (Penha, Santa Catarina)

Um dos maiores parques de diversão da América Latina | Foto: Reprodução| Redes sociais

Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, o Beto Carrero World conta com inúmeras atrações, como carrossel, roda-gigante e muito mais.

“Pra quem está procurando um local para se divertir nas férias, durante a semana ou em uma época específica do ano, este parque é uma ótima opção!”, afirmou internauta

3.Hopi Hari (Vinhedo, São Paulo)

Possui mais de 40 atrações | Foto: Reprodução| Redes sociais

Inaugurado em 1999, no interior de São Paulo, o Hopi Hari possui mais de 40 atrações e se destaca pela inovação, como o projeto de ser uma “capital” com idioma próprio. O local também é palco de festivais e eventos temáticos.

“Já fui várias vezes ao parque e posso dizer com tranquilidade: cada visita tem seu charme!”, disse uma visitante

4.Beach Park (Aquiraz, Ceará)

Parque aquático possui atrações voltadas para a família | Foto: Reprodução| Redes sociais

Construído em 1985, no município de Aquiraz, o parque aquático possui atrações divididas entre radicais, moderadas e voltadas para a família. É uma experiência marcante para quem visita.

“Parque aquático incrível, com atrações para todas as idades, desde piscinas tranquilas para crianças até toboáguas radicais. O lugar é bem organizado, limpo e com ótima estrutura”, conta internauta após uma visita.

5.Parque da Mônica (São Paulo, SP)

Tem foco no público infantil | Foto: Reprodução| Redes sociais

Com foco no público infantil, o parque é um sucesso na capital paulista.

Inspirado nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, os personagens estão presentes por todo o espaço, fazem apresentações musicais e posam para fotos com os visitantes. Entre as atrações, estão a montanha-russa e o famoso “Splash”.

“As crianças adoram. Brinquedos e atrações legais para todas as idades”, comentou uma internauta.

6.Wet’n Wild (Itupeva, São Paulo)

Tem cerca de 25 atrações para todas as idades | Foto: Reprodução| Redes sociais

Próximo ao Hopi Hari, o Wet’n Wild conta com uma lagoa natural e áreas de mata nativa. São cerca de 25 atrações para todas as idades.

O grande destaque é o “Meteor”, um tobogã em cápsula com altura equivalente a um prédio de 13 andares e inclinação de 70 graus.

“Amei a experiência que tive no parque, foi inesquecível e voltarei com certeza!”, declarou.