COMPORTAMENTO

Ferver alecrim: descubra truque que vai transformar a sua casa

Utilização simples da erva deixará o ambiente mais acolhedor

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

09/09/2025 - 22:16 h
Alecrim é poderoso para modificar qualquer ambiente
Alecrim é poderoso para modificar qualquer ambiente -

Muito além de ser um tempero clássico da culinária, o alecrim é considerado um grande aliado para quem deseja transformar a atmosfera do seu lar.

Ferver alguns galhos da erva é um gesto simples, mas capaz de purificar o ar, neutralizar odores e ainda trazer bem-estar mental.

Segundo o Tudo Gostoso, especialistas ressaltam que a prática une tradição e funcionalidade, sendo uma alternativa natural aos produtos industrializados.

O poder do alecrim

Ao ferver o alecrim, o vapor liberado pelos galhos cria uma verdadeira experiência sensorial. O aroma refrescante:

  • Neutraliza odores fortes da cozinha ou do dia a dia;
  • Purifica e suaviza o ar, deixando o ambiente mais leve;
  • Cria uma atmosfera relaxante, ideal para momentos de descanso.

Em diversas culturas, esse hábito está ligado a rituais de renovação energética. Mas mesmo sem ligação espiritual, qualquer pessoa consegue sentir a diferença no ambiente após a prática.

Como ferver alecrim e aproveitar seus efeitos

O processo é rápido e acessível:

  1. Coloque um punhado de galhos frescos ou secos em uma panela;
  2. Cubra com água;
  3. Deixe ferver por alguns minutos e permita que o vapor se espalhe pela casa.
  4. Depois de esfriar, a água do cozimento pode ser usada em borrifadores para aplicar em tecidos, móveis ou até no chão, funcionando como um limpador natural e suave.

Benefícios do aroma para a mente

Além de refrescar a casa, o alecrim também atua sobre a mente. Seu aroma tem efeito revigorante, ajudando a:

  • Melhorar a clareza mental;
  • Reduzir a fadiga do dia a dia;
  • Criar um ambiente propício ao relaxamento.

Algumas pessoas ainda usam o ritual antes de dormir, já que o alecrim acalma sem sedar, favorecendo um sono mais profundo.

